Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 апреля 10°C
247

Ты не поверишь! Hyundai Solaris в Автоцентре АНТ за 735 000 рублей в наличии

Краткосрочное предложение! Успейте забронировать свой автомобиль за 735 000 рублей.

Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Источник: ООО «АНТ 2000».

Только с 22 по 30 апреля мы снижаем цены на Hyundai Solaris: теперь самый популярный иностранный автомобиль на отечественном рынке и лауреат престижной национальной премии «Автомобиль года» стал еще доступнее за 735 000 рублей!

Выбирайте скидку и покупайте автомобили Hyundai Solaris c максимальной выгодой до 100 000 рублей!

Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Источник: ООО «АНТ 2000».
Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Источник: ООО «АНТ 2000».
Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Источник: ООО «АНТ 2000».
У вас есть уникальная возможность купить автомобиль на внушительных условиях
  • промо-скидка до 15 000 руб.
  • кредит от 6 000 руб. в месяц
  • скидка по программе лояльности Hyundai trade in до 50 000 руб.
  • программа старт + программа Hyundai trade in до 85 000 руб.
  • дополнительная скидка при покупке автомобиля в кредит до 45 000 руб.
  • широкий выбор цветов и комплектаций.

Автомобили Hyundai Solaris в наличии, с ПТС. Уедут быстрее, чем вы думаете!

Hyundai Solaris — стиль, технологии, безопасность — легко понять, что выделяет Solaris в ряду других компактных автомобилей.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: (3852) 29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

«Автомобиль года» — 2012,2013,2014,2015,2016 годов.

Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Платеж рассчитан в рамках программы HYUNDAI (старт), срок кредита 36 мес.; процентная ставка 9,9% годовых. Часть задолженности по кредиту в процентах от стоимости автомобиля на момент его покупки, подлежащая оплате в конце срока кредита — 45%. Кредит погашается равными ежемесячными платежами (за исключением первого и последнего). Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка. Тарифным планом предусмотрена финансовая защита кредита. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. (далее — банк). Кредит обеспечивается залогом приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.09.18 по 31.05.19 г., не является офертой. Условия могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Подробности на www.rusfinancebank.ru. Информация о стоимости действительна на момент публикации. Подробную информацию уточняйте в Автоцентре АНТ — официальном дилере Hyundai.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость