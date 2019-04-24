Ты не поверишь! Hyundai Solaris в Автоцентре АНТ за 735 000 рублей в наличии

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Hyundai Solaris. Источник: ООО «АНТ 2000». Hyundai Solaris. Источник: ООО «АНТ 2000». Hyundai Solaris. Источник: ООО «АНТ 2000».

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Автомобили Hyundai Solaris в наличии, с ПТС. Уедут быстрее, чем вы думаете!

Hyundai Solaris — стиль, технологии, безопасность — легко понять, что выделяет Solaris в ряду других компактных автомобилей.

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«Автомобиль года» — 2012,2013,2014,2015,2016 годов.