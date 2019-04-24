Ты не поверишь! Hyundai Solaris в Автоцентре АНТ за 735 000 рублей в наличии

Только с 22 по 30 апреля мы снижаем цены на Hyundai Solaris: теперь самый популярный иностранный автомобиль на отечественном рынке и лауреат престижной национальной премии «Автомобиль года» стал еще доступнее за 735 000 рублей!
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Автомобили Hyundai Solaris в наличии, с ПТС. Уедут быстрее, чем вы думаете!
Hyundai Solaris — стиль, технологии, безопасность — легко понять, что выделяет Solaris в ряду других компактных автомобилей.
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
«Автомобиль года» — 2012,2013,2014,2015,2016 годов.
Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Платеж рассчитан в рамках программы HYUNDAI (старт), срок кредита 36 мес.; процентная ставка 9,9% годовых. Часть задолженности по кредиту в процентах от стоимости автомобиля на момент его покупки, подлежащая оплате в конце срока кредита — 45%. Кредит погашается равными ежемесячными платежами (за исключением первого и последнего). Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка. Тарифным планом предусмотрена финансовая защита кредита. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792