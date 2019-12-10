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Автоновости

Титаническую пробку на площади в Новосибирске сняли на видео

Площадь Станиславского в Новосибирске встала утром 10 декабря в громадной пробке.

Пробка на площади Станиславского в Новосибирске.
Пробка на площади Станиславского в Новосибирске.
Кадр из видео.

Как сообщили в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», транспортный затор образовался из-за ДТП на Димитровском мосту.

Помимо площади Станиславского пробки возникли и на других основных транспортных магистралях на левом берегу.

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