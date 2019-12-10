Титаническую пробку на площади в Новосибирске сняли на видео

Как сообщили в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», транспортный затор образовался из-за ДТП на Димитровском мосту.
Помимо площади Станиславского пробки возникли и на других основных транспортных магистралях на левом берегу.
Площадь Станиславского в Новосибирске встала утром 10 декабря в громадной пробке.
Как сообщили в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», транспортный затор образовался из-за ДТП на Димитровском мосту.
Помимо площади Станиславского пробки возникли и на других основных транспортных магистралях на левом берегу.
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