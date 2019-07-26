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Автоновости

Тыва хочет соединиться с Алтаем дорогой через труднодоступное место

Тываавтодор объявил два тендера на разработку проектов двух участков дороги, соединяющей республику с Алтаем. Об этом пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на Ростендер.

Жители Тывы скачут по дороге на празднике животноводов.
Жители Тывы скачут по дороге на празднике животноводов.
gov.tuva.ru

Дорога, соединяющая село Кызыл Хая с границей региона, единственная из Тывы до Республики Алтай. Она проходит через горный перевал Бугузун, который считается труднодоступным.

Из бюджета республики на разработку двух проектов направят около 25 млн рублей.

Власти Тывы рассчитывают с помощью строительства дороги увеличить поток туристов, в частности, переманить турпоток из Кош-Агачского района.

Путешествие на Бугузун уже охотно предлагают туристам. Маршрут рекламируют как «настоящую экспедицию для отважных и решительных» и «одно из самых увлекательных приключений на Горном Алтае».

В 2017 году у правительства Тывы уже были планы построить дорогу «Монгун-Тайга — Кош-Агач» расстоянием около 170 км, но ничего конкретного об этом неизвестно.

Турпоток в Тыву по итогам 2018 года составил 95 тысяч человек. В Республику Алтай приезжает ежегодно более 2 млн туристов.

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