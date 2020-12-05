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Автоновости

Только по рублю: новосибирские цены за проезд поднимутся до барнаульского ценника

С 15 декабря в Новосибирске повысят цены за проезд в общественном транспорте, пишет «Тайга. инфо».

Электронный проездной, транспортная карта, билет.
Электронный проездной, транспортная карта, билет.
altapress.ru

Так, цена за проезд в автобусе возрастет с 24 до 25 рублей, на трамвае и троллейбусе — с 23 до 24 рублей.

Кроме того, автобус от автовокзала до аэропорта Толмачёво подорожает с 48 до 50 рублей.

Увеличится стоимость поездки в метро — с 25 до 26 рублей.

Напомним, что ранее в Барнауле собирались поднять цену на проезд, но окончательного решения так и не приняли. Предполагалось, что с 1 ноября 2020 года проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей.

Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.

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