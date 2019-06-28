Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок

Организовать в городе удобную работу постаматов, расположенных недалеко от дома, построить тоннель под малаховским кольцом, обезопасить пешеходные переходы — эти и другие предложения презентовали выпускники кафедры «Организация и безопасность движения» АлтГТУ. Altapress.ru изучил дипломные работы 2019 года и выбрал из них пять самых интересных идей.

Краткое содержание

Постаматы у дома

Проблема

Все больше людей при заказе товаров через интернет выбирают доставку до постаматов, автоматизированных терминалов по выдаче посылок. Однако они не всегда расположены в удобных местах, добраться до некоторых бывает сложно как курьерам, так и простым барнаульцам. Особенно непростая ситуация складывается, когда город стоит в пробках.

Решение

Проанализировав существующие способы доставки, Андрей Тезиков предлагает свои варианты установки постаматов. Терминалы, в частности, советуют размещать в круглосуточных магазинах в расчете на то, что люди будут добираться до них пешком. Идея в том, что посылку можно будет забрать даже в поздние часы, потратив не слишком много времени.

Предлагаемые варианты табличек. Предоставлено автором дипломной работы.

Для доставки товаров до терминалов предлагают использовать автомобиль LADA Largus Cross, который будет ездить от склада по кольцевому маршруту, затрагивающему все постаматы. Путь разработали, проанализировав статистику ДТП и загруженность улично-дорожной сети. В особо загруженные дни для доставки заказов предлагают нанимать человека со своим транспортом.

Константин Нечаев,

доцент кафедры организации безопасности дорожного движения АлтГТУ:

Многие люди заказывают товары с доставкой для постаматов, объемы продаж растут. Это направление перспективно, поэтому проект вполне реализуемый, его можно внедрить и получать прибыль. Однако, естественно, изначально будут нужны очень больше финансовые вложения.

Тоннель под малаховским кольцом

Проблема

На кольцевом пересечении улиц Малахова и Антона Петрова высокая интенсивность движения. На подходе к кольцу и на нем самом автомобили значительно сбрасывают скорость, поэтому снижается пропускная способность, возникают заторы. Основной поток транспорта движется в прямом направлении по улице Малахова, он и дает максимальную нагрузку.

Решение

Юрий Волков предлагает реконструировать кольцевое пересечение и сделать тоннель под малаховским кольцом. Автомобили, которые едут в прямом направлении, пойдут не по кольцу, а под проезжей частью. Также сделают правый поворот, чтобы не запускать транспорт в кольцевую развязку. Благодаря этому машины сразу будут уходить по своему ответвлению на другую улицу. Сложность может быть в том, что из-за ограничения высоты тоннеля по кольцу придется пустить грузовики. Однако они не создадут значительных заторов.

Предлагаемая схема организации дорожного движения. Altapress.ru

Результаты моделирования показали, что благодаря новшествам произойдет серьезная разгрузка участка, задержки снизятся более чем на 40%.

Эксперты высоко оценили идею этого проекта, но признали, что его реализация слишком затратна. Ведь придется временно ограничивать движение на участке и подсчитывать, во сколько обойдется перекладка различных магистральных сетей.

Детекторы транспорта на пересечении Ленина и Матросова

Проблема.

Через перекресток проспекта Ленина и улицы Матросова ездит множество автомобилистов, поэтому там часто бывают пробки. Большинство ДТП на этом участке приходится на час пик.

Пересечение Ленина -Матросова. Предоставлено автором дипломной работы.

Решение

Александр Буянов рассматривает несколько способов уменьшения числа аварий и сокращения транспортных заторов. Один из них — устройство дополнительной полосы для поворота налево. Другое решение снизить заторовую ситуацию — устроить дополнительное место для разворота.

Принцип работы транспортных детекторов. Предоставлено автором дипломной работы.

Однако особое внимание Буянов уделяет использованию современных детекторов транспорта, которые предлагает установить на перекрестке. Эти специальные устройства будут оценивать транспортные потоки на проспекте Ленина и исходя из этого менять светофорные фазы.

Яркие таблички перед пешеходными переходами

Проблема

В Барнауле преобладают ДТП с участием пешеходов. Несмотря на то что общее число аварий снижается, среднее количество смертельных исходов не меняется. Согласно статистике, в краевой столице на нерегулируемых пешеходных переходах в 2015 году пострадали 393 человека, в 2016-м — 360, в 2017-м — 335, а в 2018-м — 323.

Пешеходный переход. СС0

Решение

Владислав Клочихин рассматривает вопрос повышения безопасности нерегулируемых пешеходных переходов с ограниченной видимостью. Прежде всего он предлагает увеличить размер тестируемых в Барнауле информационных табличек, которые предупреждают людей об опасности у пешеходных переходов.

Предлагаемые варианты табличек. Предоставлено автором дипломной работы.

Сейчас горожане зачастую не видят их из-за того, что таблички маленькие и находятся высоко. Привлечь больше внимания к пешеходным переходам можно, также изменив текст надписи. К тому же Клочихин советует наносить предупреждения и на асфальт. Например, использовать надписи «Убедись в безопасности перехода» или «Возьми ребенка за руку».

Предупреждающие надписи перед пешеходными переходами появятся в Барнауле. vk.com/barneos22

Кроме того, есть решения для конкретных пешеходных переходов. В частности, на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова Клочихин предлагает поставить сферическое зеркало, на проспекте Ленина, 44-а — лазерную сигнализацию, на Павловском тракте, 299 советует установить систему освещения.

Ночной «зеленый коридор» на проспекте Ленина

Проблема

В краевой столице за четыре года нет значительного снижения числа пострадавших и погибших в ДТП. Проспект Ленина — один из самых аварийно опасных участков Барнаула, некоторые резонансные аварии случились здесь в темное время суток. Ночью водители сталкиваются с дополнительными трудностями, среди которых сонливость, ослепление фарами встречных автомобилей и отсутствие освещения дорог на некоторых участках.

Проспект Ленина. Рядом с ЦУМом. Анна Зайкова , altapress.ru.

Решение

В темное время суток на проспекте Ленина Антон Колпаков предлагает ввести координированное управление. Автор говорит о так называемом «зеленом коридоре» с установленным ограничением скорости по ночам. Речь идет об участке от улицы Ползунова до Молодежной. Таким образом, автомобилисты, которые двигаются с низкой скоростью, будут проезжать все перекрестки на зеленый свет без остановок. А водителям, превышающим разрешенную скорость, придется тормозить перед светофорами.

Светофор. Пешеходный переход. СС0

Также для повышения безопасности на дорогах в темное время суток Колпаков предлагает использовать искусственное стационарное освещение, шумовые полосы, светодиодные дорожные знаки, особую разметку со стеклянными микрошариками. Она хорошо отражает свет и будет заметна ночью.