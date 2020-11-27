«Толсторогий баран» и гранат за три «лимона». ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула

Уже четвертый месяц подряд рынок подержанных автомобилей неизменно растет. Это тенденция, в первую очередь, касается увеличения количества б/у экземпляров на сайтах частных объявлений. Вторым проявлением тенденции стал поднявшийся ценник. Altapress.ru проанализировал объявления на Авито и Дром, на основе которых составил ноябрьский рейтинг самых дорогих авто в Алтайском крае.

ТОП-10: самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в ноябре 2020

В ноябрьский рейтинг вошла десятка «богачей» с ценником, превышающим порог в три миллиона рублей. Большинство машин потенциальные бывшие хозяева толком обкатать не успели, но уже выставили на продажу и заломили стоимость до дилерского уровня (иногда и выше).

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Вершину ноябрьского рейтинга занимает полноприводный полноразмерный внедорожник класса «люкс». За автомобиль, которому исполнилось два года, продавец просит чуть больше 8 млн рублей. Оно и понятно — стоимость новенького британца в комплектации VOGUE SE равна 9,6 млн рублей.

Автомобиль «примерный» — в ПТС записан один владелец, в ДТП не участвовал, сколов, царапин и вмятин нет. За чуть больше года пользования наездил 12 000 км. Обслуживание проходил у дилера, гарантия действительна. По словам продавца передача автомобиля тоже случится только после осмотра в дилерском сервисе.

В машине много дополнений — от проекционного дисплея на лобовом стекле и подогрева кожано-деревянного руля до отличительного шильдика комплектации VOGUE SE.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

На втором месте пробивается Lexus LX, который все реже появляется в рейтингах из-за относительно невысокой стоимости по сравнению с другими представителями б/у авто. Но под конец 2020-го он радует нас возросшей до 5,4 млн рублей ценой. Однако, стоимость внедорожника даже по меркам вторичного рынка оказалась заниженной практически на миллион рублей.

Четырехлетний автомобиль за время своего существования успел накатать 83 000 км. Не бит, не в угоне, в ДТП не значился и по паспорту принадлежит только одной даме, которая его и продает.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Бронзу забирает красавец-пикап с шильдиком «толсторогий баран». Dodge Ram в комплектации BIGHORN оценили практически в 5 млн рублей. И понятно — в России официальной продажи данной марки нет. Приобрести машину 2020 года можно под заказ прямиком из-за океана. Стоимость в таком случае будет начинаться от 8,2 млн рублей с учетом растаможки.

«Торга нет. Возможно изменение цены в связи с изменением курса валют», — пишет автор объявления.

Американец с «барашком» за год эксплуатирования набегал 26 000 км. В ДТП замечен не был, все характеристики совпадают с паспортом, состояние продавец оценивает как «отличное».

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Предпоследним в пятерке лидеров оказался совсем новенький «Яга» — автомобиль выпущен в 2020 году. за год эксплуатации успел накрутить 9 000 км.

«Один — владелец, одна запись в ПТС. Весь в родной краске, ни единого скола, в бронепленке», — пишет продавец.

По словам владельца автомобиль полностью укомплектован, а установленные дополнения оцениваются в 300 тыс. рублей. Еще и года не прошло с момента приобретения британца — хозяин забрал его у дилера в мае 2020. Тогда покупка совершалась за наличный расчет по ценнику свыше 5,4 млн рублей. Прошло семь месяцев и синий внедорожник вновь красуется на витрине, уже виртуальной, и на вторичном рынке.

По паспорту у авто числится один владелец, но на Авито продается второй раз. Есть металлические накладки на педали.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Замыкает первую пятерку Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска. Автомобиль всего на месяц старше предыдущего в рейтинге, но с ним тоже спешат расстаться. Среднеразмерный внедорожник откатал по барнаульским дорогам 17 000 км. Ни разу не попадал в аварии.

«Весь в родной краске. Состояние нового автомобиля. Цена по прайсу 4,7 млн рублей», — пишет продавец.

У американца куча дополнений, который списком отражены в объявлении продавца. Возможен торг в цене.

По оценке «Европейской программы оценки новых автомобилей» Jeep Grand Cherokee является одним из самых безопасных автомобилей как для водителя, так для пассажира и пешехода.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Владелец среднеразмерного внедорожника переоценил свой автомобиль. На это указал Дром, который устанавливает пороги оптимальной стоимости б/у автомобилей в зависимости от характеристик лота. таким образом сумма переоценки «Мерса» составила около 1 млн рублей.

Но как оказалось, завышенная цена обусловлена редкостью данной модели. Mercedes-Benz GLE GLE 300 4MATIC рассматривается как «Особая версия», которая выпускалась только в период с 2015 по 2018 годы. Средняя цена за б/у представителя данной марки и модели как раз равна 3,2 млн рублей.

Автомобиль американской сборки (данная модель была собрана именно в США) верой и правдой служил владельцу (юрлицу) три года, начиная с 2016-го. За это период пробег авто составил 55 000 км. Теперь его хотят обменять на жилую недвижимость в Барнауле.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Это уже третий автомобиль, стоимость которого безбожно завышают. Сумма переоценки Lexus RX200t составила 1 млн рублей. Но в этот раз оправдать ценник уникальной комплектацией японца не получилось — по оценке сервиса данная модель б/у должна стоить не больше 2,7 млн рублей. А установленная сумма как раз равна стоимости нового автомобиля. Хотя модель действительно уникальная, так как выпускалась всего один год, с ноября 2016 по декабрь 2017-го.

Спортивный автомобиль за три года накатал 68 000 км, хранился бережно и в ДТП не участвовал. По паспорту числится один владелец.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Классический немец бизнес-класса в спортивной комплектации оценили в 3,6 млн рублей. Розничная цена на модель этой марки начинается от 3,8 млн рублей, так что за два года машина не далеко уехала. Купе откатал по барнаульским дорогам 28 000 км. В ДТП не участвовал, не бит, не крашен. Имеет две родные двери и двух владельцев. Однажды уже продавался на вторичном рынке.

Продавец не против торга, в подарок отдаст зимнюю резину.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Гранатовое «безобразие» из далекого 2013 года оценили в 3,2 млн рублей. Сумма вполне соответствует стоимости модели на вторичном рынке, хотя для семилетнего авто кажется слегка завышенной.

«Шикарный вид, очень красивый и редкий цвет — гранатовый. Отличное техническое состояние. Автомобиль не единственный в семье», — пишет автор.

Пробег за годы эксплуатации достиг 120 000 км. За все это время машина ни разу не была «избита», в ДТП не участвовала. По паспорту принадлежит трем собственникам.

Самые дорогие подержанные автомобили в ноябре. Сайты частных объявлений.

Завершает ТОП-10 полноразмерный роскошный Infiniti QX80. Внедорожник три года неустанно эксплуатировался и накатал 130 000 км. Авто японской сборки видимых повреждений не имеет, в ДТП не участвовал. В паспорте отмечен один владелец, но автомобиль продается второй раз.

Продавец не против торга и безналичного расчета.