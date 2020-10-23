«Пахнет как новенькая». ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке в Барнауле

Барнаульцы активно покупают автомобили в дилерских центрах, запасаются пассивными доходами на «всякий» случай. Как оказалось вторичный рынок частных продаж тоже богат на выбор, но и там все нарасхват. В октябре altapress.ru сделал подборку дорогих б/у автомобилей с сайтов частных объявлений Дром и Авито . Некоторые четырехлокесные оказались «единственными в своем роде».

Возрастной разбег в октябре снова оказался велик — встречаются машины от одного года до тринадцати лет. Однако на стоимость это не повлияло, ценник основной массы авто варьируется в пределах 3−3,8 млн.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Первое место в октябрьском рейтинге дорогих б/у автомобилей занимает BMW X6 M 2018 года выпуска. Относительно молодой внедорожник был куплен за наличный расчет в 2019 году в Ростове. По словам автора, на тот момент данную конфигурацию можно было приобрести либо там либо в Москве. Практически два года назад спортверсия кара стоила около 10 млн рублей. Сейчас продавец отдает чуть больше, чем за 5 млн рублей.

«Четвёртый автомобиль в семье. Ездит очень редко», — пишет автор объявления.

Это объясняет небольшой пробег — 9 780 км. На первый взгляд машина без физических изъянов, но владелец предупреждает, что в системе будет отражено ДТП (наезд на клумбу на парковке). Также продавец заявил о наличии небольшой царапины после «цветочного» происшествия, которую позднее нужно подкрасить.

В дополнение к 575 лошадиным силам, полной комплектации и годовой гарантии продавец готов предложить дополнительный комплект зимних колес с дисками (за 400 тыс. рублей).

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Серебро забрал двухдверный британец или, как охарактеризовал автомобиль сам владелец, «самая быстрая гражданская Яга в России». Jaguar XK 2009 года выпуска оценили в 3,8 млн рублей, несмотря на то, что данный автомобиль является чуть ли не эксклюзивным. Модель JAGUAR XKR-s 2010 производилась с 2009 по 2014 год, после окончания выпуска изменений в конструкцию или дизайн не последовало. За шесть лет производства с конвейера сошло не более 54 тысяч единиц техники.

«Очень красивый автомобиль, от которого взгляды не отводят прохожие и проезжающие, а все потому что второго такого в нашем городе нет. Их очень мало в РФ, к тому же авто в данной комплектации и доработке одна в стране», — заявляет продавец в своем объявлении.

К достоинствам автомобиля можно приписать компрессор-винтовой, возможность разгона до 370 км/ч и кучу новороченных дополнений. К слову на них владелец наездил 75 000 км.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Третьей в рейтинге по стоимости, но не по истории и уникальности, оказалась Audi Q7. Блеф ли это или пустое бахвальство, но продавец автомобиля уверяет, что предыдущим владельцем данной машины был губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Внедорожник 2016 года выпуска набегал 133 тысячи км. Визуальное состояние в норме, корпус покрыт керамикой, обслуживался у дилера. Однако отчет по VIN-коду немного смущает — на сайте указано, что в базах ГИБДД авто не значится.

Итого, за 249 лошадиные силы, которые в ДТП не участвовали, вложений не требуют и максимально укомплектованы, продавец просит всего 3,6 млн рублей. Без возможности обмена. Однако за пятилетний автомобиль сумма слегка завышена. Средняя стоимость базовой комплектации для новенькой Audi Q7 равна 4,8 млн рублей.

В истории автомобиля Audi Q7 есть темное пятно. В 2008 году модель чуть ли не нарекли «убийцей». Дело в том, что при столкновении с малолитражными машинами лонжерон Q7 вдавливал корпус другого автомобиля (вне зависимости степени защищенности оппонента). Таким образом у второго участника ДТП практически не было шансов выжить.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Нетипичный для барнаульских дорог американский пикап затесался в пятерку лидеров. Грузовой автомобиль третьего поколения функционирует на дизеле. С момента выпуска с конвейера в 2008 году 350 «лошадок» набегали 82 000 км.

Состояние грузового автомобиля оценивается как «не битый», в ДТП не участвовал, но ЕГР (система рециркуляции выхлопных газов) удалена.

За 12-летний двухместный автомобиль продавец просит 3,5 млн рублей.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Закрывает победную пятерку непримечательная «бэха» X3, оказавшаяся дешевле своего «младшего брата» (BMW X6) на 2 млн рублей. Немецкий внедорожник был собран в США, но по барнаульским дорогам откатал 21 000 км. История у него скучная — в ДТП не попадал, обслуживается у официального дилера.

«Сидения — натуральная перфорированная кожа с памятью и вентиляцией, музыка Harman, большой монитор, навигация, беспроводная зарядка и ещё очень много приятного», — пишет продавец.

В качестве дополнения к белому мерину продавец готов задаром отдать комплект шипованных колес Nokian Hakkapeliitta 9. В стоимость также входит сигнализация с автозапуском и управлением со смартфона.

Автомобиль марки BMW X3 2020 года выпуска в аналогичной комплектации Luxury можно приобрести по цене равной 3,9 млн рублей.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Шестое место продавец готов отдать в хорошие руки. Но не за бесплатно. Новый хозяин должен выложить на капот чуть больше 3 млн рублей. Белый внедорожник был не единственным любимцем в семье (это третье авто в гараже), поэтому набегал за три года 37 000 км.

В ДТП замечен не был, видимых увечий не наблюдается, в ПТС вписаны 2 хозяина — все члены одной семьи. «Хороший мальчик» обмену не подлежит, возможен торг у капота.

«Цвет машины белый перламутр, на солнце переливается. Салон черно-бардовый (смотрится шикарно, надо прочувствовать — фотография не передает полного впечатления)» — пишет продавец.

По словам продавца, состояние кожных покровов идеальное, перфорированные сиденья покрыты меховыми накидками. В салоне витает запах нового автомобиля, на панели и в дверях вставки из натурального дерева. Автор отметил, что машина была куплена не в кредит.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Удлиненный внедорожник на 333 лошадиные силы сошел с конвейера в 2015 году. Но активно эксплуатироваться начал в апреле 2016. За пять лет службы «мэрс» набегал 72 650 км, ни разу не попал в ДТП, не менял хозяина и не был поврежден.

У немца обширный список дополнений, в котором отметились охранная сигнализация «Цезарь», охранная блокировка тормозов «ТECNOBLOOK», комплект зимней резины. Обменивать авто продавец не намерен, только продажа.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

У двухлетнего внедорожника в наличии сервисный пакет на пять лет вперед (бесплатное техобслуживание) и КАСКО до июля 2021 года. Бегал автомобиль с мощностью в 150 л.с. мало — каких-то 3 000 км (большую часть времени хранился в гараже). По заверению продавца, «ровер» пахнет новой машиной.

«В машине ездила супруга», — отрапортовал продавец.

В ДТП машина не участвовала, в кредитах тоже. В качестве подарка владелец готов отдать комплект зимних шин с дисками. За пакет опций SETech, передние и задние сиденья с подогревом и обивку потолка Ivory Morzine покупатель выложит практически 3 млн рублей.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Предпоследний участник рейтинга порадовал родословной. Японский седан оказался аристократом с номиналом в 16 млн рублей (с учетом растаможки). В России таких нет, а начальная стоимость заказного автомобиля, по словам автора объявления, составляет 14 млн рублей. В свое время, тринадцать лет назад, владелец приобрел этот «бриллиант» мощностью 394 л.с. за 6, 87 млн рублей.

«Рассмотрю расчет в криптовалюте, биткоин, эфириум и др.», — пишет продавец.

Одна только покраска в 2008-м обошлась практически в полмиллиона. Бархатный хамелеон до сих пор держит темно-синий оттенок под матовым лаком Sikens несмотря на свой возраст и 141 тысячу км пробега по российским дорогам.

Итого, за деревянные вставки из карельской березы, шестнадцать видов массажа в сиденье, холодильник, мини бар, выдвижной столик для бумаг, три динамика Mark Levinson и прочие навороты продавец просит всего 2,85 млн рублей.

Первый Lexus с индексом LS (luxury sedan) увидел свет в 1990 году. И тогда в нем отчетливо угадывались черты Mercedes-Benz. Устранить «изъян» конструкторы смогли только в 2005.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Завершает десятку «бэушных» миллионеров годовалая Nissan Murano. Внедорожник успел пройти первое ТО и откатать 18 000 км.

По словам продавца, за светлым салоном постоянно ухаживали, машина была на гаражном хранении. Но даже эти доводы не объясняют стоимость автомобиля. Цена за новую Nissan Murano начинается от 2,3 млн рублей. Возможно, причина в том, что продавец решил купить авто подороже и нужно компенсировать будущее приобретение. Однако, автор объявления не против поторговаться.