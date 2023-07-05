Toyota Harrier с выдающимся дизайном продают за 3,2 млн рублей в Барнауле

Toyota Harrier 2019 года выпуска продают за 3,2 млн рублей в Барнауле. Автовладельцы отмечают его выдающийся дизайн и богатое оснащение.

Специалисты Drom.ru заявляют, что Harrier третьего поколения вскоре после своего выпуска стал заметным явлением на вторичном рынке.

Автовладельцы отмечают выдающийся дизайн автомобиля. У него вытянутый обтекаемый кузов, выкрашенный в глянцевый черный цвет. Впереди у него широкий воздухозаборник и новые «поворотники» с алгоритмом работы «бегущая строка», как у Lexus.

Салон обтянут кожей двух цветов - серого и бордового и украшен вставками из алюминия. На передней панели установлена мультимедийно-навигационная система с увеличенной до 9,2 дюйма диагональю экрана.

У Harrier есть двухзонный климат-контроль и фоновая подсветка салона, электроруль, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, и панорамная крышп с люком.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,5 л, коробка передач - вариатор и 152 лошадиных сил.