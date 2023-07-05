5 июля
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Автоновости

Toyota Harrier с выдающимся дизайном продают за 3,2 млн рублей в Барнауле

Toyota Harrier 2019 года выпуска продают за 3,2 млн рублей в Барнауле. Автовладельцы отмечают его выдающийся дизайн и богатое оснащение.

Toyota Harrier 2019 года выпуска
Toyota Harrier 2019 года выпуска
Drom.ru

Специалисты Drom.ru заявляют, что Harrier третьего поколения вскоре после своего выпуска стал заметным явлением на вторичном рынке.

Автовладельцы отмечают выдающийся дизайн автомобиля. У него вытянутый обтекаемый кузов, выкрашенный в глянцевый черный цвет. Впереди у него широкий воздухозаборник и новые «поворотники» с алгоритмом работы «бегущая строка», как у Lexus.

Салон обтянут кожей двух цветов - серого и бордового и украшен вставками из алюминия. На передней панели установлена мультимедийно-навигационная система с увеличенной до 9,2 дюйма диагональю экрана.

У Harrier есть двухзонный климат-контроль и фоновая подсветка салона, электроруль, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, и панорамная крышп с люком.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,5 л, коробка передач - вариатор и 152 лошадиных сил.

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