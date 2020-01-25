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Автоновости

Toyota и Lexus отзывают в России более 82 тысяч пожароопасных кроссоверов

Более чем у 82 тысяч автомобилей марок Toyota и Lexus обнаружили дефект уплотнителя нагревателя, расположенного внутри форсунки, сообщает «За рулем». Из-за этого может произойти возгорание.

Автомобиль, Toyota.
Автомобиль, Toyota.
СС0

Дефекты обнаружены у моделей Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также у моделей Lexus RX 200T, RX350 и RX 450H. Все они были куплены в период с декабря 2015 года по настоящее время.

Для устранения дефекта владельцам нужно записаться на ремонт в сервис любого ближайшего дилера Toyota и Lexus, мастера которого проведут все необходимые работы бесплатно.

Специалисты заменят форсунки стеклоомывателя лобового стекла на доработанные.

Автомобили отремонтируют за счет завода-производителя.

О необходимости ремонта владельцев оповестят официальные дилеры компаний, но можно узнать это самостоятельно, сравнив VIN—код автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

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