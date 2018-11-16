Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
337

Toyota показала новый седан модели Corolla

Японский автоконцерн Toyota на выставке в Гуанчжоу представил 12 поколение седана Corolla, пишет «Коммерсант».

Новая Toyota Corolla.
Новая Toyota Corolla.
автоконцерн Toyota

Эта модель создана на базе последнего поколения хэтчбека Toyota Corolla и стоит на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA). Дизайн кузова выполнен в стилистике 5-дверной модификации, а интерьер полностью унифицирован с хэтчбеком.

В линейку моторов вошли два бензиновых двигателя — 142-сильный 1,8-литровый агрегат от предыдущего поколения седана, дополненный гибридной составляющей, и новый 171-сильный 2-литровый мотор. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость