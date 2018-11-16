Toyota показала новый седан модели Corolla

Японский автоконцерн Toyota на выставке в Гуанчжоу представил 12 поколение седана Corolla, пишет «Коммерсант».

Эта модель создана на базе последнего поколения хэтчбека Toyota Corolla и стоит на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA). Дизайн кузова выполнен в стилистике 5-дверной модификации, а интерьер полностью унифицирован с хэтчбеком.

В линейку моторов вошли два бензиновых двигателя — 142-сильный 1,8-литровый агрегат от предыдущего поколения седана, дополненный гибридной составляющей, и новый 171-сильный 2-литровый мотор. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором.