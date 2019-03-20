Тойота Центр АЕМ приглашает на День открытых дверей

23 марта в Барнауле, в Тойота Центре АЕМ , на ул. Попова, 165, с 10.00 до 17.00 состоится День открытых дверей.

В этот день вас ждет: Тест-драйв автомобилей Toyota; Дополнительная выгода на автомобили Toyota; Интерактивные площадки; Розыгрыши , конкурсы и подарки;** Фотозона в стиле настоящего боксерского ринга; Мгновенная печать фотографий; Мастер-класс для детей; Вкусные угощения и внимание каждому гостю.

Вы сможете измерить силу своего удара и стать настоящим чемпионом в борьбе с ценами.

Вход бесплатный. Ждем вас!