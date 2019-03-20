Тойота Центр АЕМ приглашает на День открытых дверей

Вы сможете измерить силу своего удара и стать настоящим чемпионом в борьбе с ценами.
Вход бесплатный. Ждем вас!
Адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: 8 (3852) 23-23-23
Сайт: toyota-aem.ru
*Организатор акции ООО «АЕМ». C 14 по 29 марта 2019 года выгода 350 000 рублей при приобретении Toyota Land Cruiser 200. Выгода достигается посредством предоставления скидки 350 000 рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2018 года производства (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев). Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.**Срок проведения акции: