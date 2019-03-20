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Тойота Центр АЕМ приглашает на День открытых дверей

23 марта в Барнауле, в Тойота Центре АЕМ, на ул. Попова, 165, с 10.00 до 17.00 состоится День открытых дверей.

Дни "ударных" предложений. Выгода до 350 000 руб.*
Дни "ударных" предложений. Выгода до 350 000 руб.*
Источник: Тойота Центр АЕМ
В этот день вас ждет:
  1. Тест-драйв автомобилей Toyota;
  2. Дополнительная выгода на автомобили Toyota;
  3. Интерактивные площадки;
  4. Розыгрыши, конкурсы и подарки;**
  5. Фотозона в стиле настоящего боксерского ринга;
  6. Мгновенная печать фотографий;
  7. Мастер-класс для детей;
  8. Вкусные угощения и внимание каждому гостю.

Вы сможете измерить силу своего удара и стать настоящим чемпионом в борьбе с ценами.

Вход бесплатный. Ждем вас!

Тойота Центр АЕМ

Адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: 8 (3852) 23-23-23

Сайт: toyota-aem.ru

*Организатор акции ООО «АЕМ». C 14 по 29 марта 2019 года выгода 350 000 рублей при приобретении Toyota Land Cruiser 200. Выгода достигается посредством предоставления скидки 350 000 рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2018 года производства (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев). Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.**Срок проведения акции: 23.03.2019 с 10.00 до 17.00. Подробная информация об этих и других предложениях — на сайте www.toyota-aem.ru и по телефону 8 (3852) 23-23-23

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