Транспортный налог могут отменить для некоторых россиян

Предложение, которое позволит некоторым россиянам не платить транспортный налог, рассматривают в Госдуме. Инициатива предусматривает освобождение от профильного налогообложения тех, кто не использует свою машину более полугода, сообщают « Ведомости ».

Так, член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров направил соответствующее письмо на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Он призвал главу ведомства дать гражданам возможность не платить транспортный налог, но для этого придется сдать на хранение регистрационные знаки в Госавтоинспекцию.

Подобную инициативу депутат объяснил необходимостью поддержать граждан в период пандемии.

Комментируя данное предложение, руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что реализация предложения не должно значительно сказаться на наполняемости региональных бюджетов.

«В таком случае бюджеты недополучат какой-то объем доходов, но это будет небольшая величина — весь объем поступлений по транспортному налогу лишь небольшая доля доходов, а людей, которые не пользуются автомобилем, тоже не так много. Единственная проблема — бюрократизация процесса (очереди на сдачу и получение номерных знаков, управление этим процессом и прочее). Если этого удастся избежать, а регионы получат компенсацию выпадающих доходов, то этот вариант в текущих условиях выглядит интереснее», — подчеркивает эксперт.

Любопытно, что думская инициатива также содержит пункт, который предусматривает штрафы для граждан, которые воспользовались автомобилем в период временного прекращения регистрации.