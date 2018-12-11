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Трассы Алтайского края будут два дня перекрывать из-за военных

Несколько участков дорог в Алтайском крае 11 и 12 декабря перекроют из-за планового движения военных колонн, сообщает пресс-служба ГИБДД края.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Движение ограничат на участках:

11 декабря:

  • с 17:10 до 20:50 на автодороге «населенный пункт Полковниково — Чуйский тракт (от 257 до 262 км),
  • с 21:40 минут до 00:40 на автодороге «(населенный пункт Полковниково) — населенный пункт Полковниково — Чуйский тракт — (населенный пункт Контошино)»,
  • с 23:40 до 2:40 на автодороге «Косиха — Чуйский тракт — (населенный пункт Косиха)»,

12 декабря:

  • с 19:00 до 22:00 на автодороге «(населенный пункт Налобиха) — Чуйский тракт — (населенный пункт Контошино)»,
  • с 19:05 до 22:05 на автодороге «(от 262 до 267 км) — Чуйский тракт».

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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