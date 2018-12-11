Трассы Алтайского края будут два дня перекрывать из-за военных

Движение ограничат на участках:
11 декабря:
- с 17:10 до 20:50 на автодороге «населенный пункт Полковниково — Чуйский тракт (от 257 до 262 км),
- с 21:40 минут до 00:40 на автодороге «(населенный пункт Полковниково) — населенный пункт Полковниково — Чуйский тракт — (населенный пункт Контошино)»,
- с 23:40 до 2:40 на автодороге «Косиха — Чуйский тракт — (населенный пункт Косиха)»,
12 декабря:
- с 19:00 до 22:00 на автодороге «(населенный пункт Налобиха) — Чуйский тракт — (населенный пункт Контошино)»,
- с 19:05 до 22:05 на автодороге «(от 262 до 267 км) — Чуйский тракт».
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.