Трассы перекрыли из-за плохой видимости в Алтайском крае

Две трассы на территории Алтайского края закрыли для движения автобусов и грузоперевозящего транспорта 13 декабря. Об этом сообщает Алтайвтодор.

Трассы в Алтайском крае закрыли из-за плохой видимости на дорогах

Из-за отсутствия видимости на дорогах и низовой метели закрыли следующие участки:

К-03 — Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области ( от города Змеиногорска до села Варшава);

— Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области от города Змеиногорска до села Варшава); К-09 — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан ( от границы с Поспелихинским районом до границы с Республикой Казахстан).

В период непогоды региональное ГУ МЧС настоятельно рекомендует жителям городов и сел воздержаться 13 декабря от поездок за пределы населенных пунктов.

«Не рискуйте понапрасну. Следите за информационными сообщениями „Алтайавтодора“, ГИБДД, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что в регионе во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели.