Трассы под Новосибирском заволокло плотным туманом. Водители жалуются на плохую видимость

Очень плотный туман лег в Новосибирске и его окрестностях. Водители с трасс постят в соцсети снимки с этим природным явлением, и предупреждают всех о плохой видимости как на улицах города, так и на загородных дорогах.

На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54. Туман мешает в том числе и тем, кто едет по трассе Р-256 (Чуйский тракт) в Новосибирской области. Очевидцы пишут, что нужно соблюдать скоростной режим. Туманное утро Новосибирской пятницы... #новосибирск #туман Публикация от Алекс (@vezunchik2017) 3 Май 2018 в 7:13 PDT Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.