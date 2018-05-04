Трассы под Новосибирском заволокло плотным туманом. Водители жалуются на плохую видимость

Очень плотный туман лег в Новосибирске и его окрестностях. Водители с трасс постят в соцсети снимки с этим природным явлением, и предупреждают всех о плохой видимости как на улицах города, так и на загородных дорогах.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54.
В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54.
В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54.
В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54.
В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54.
В Новосибирской области стоит плотный туман. 4 мая 2018 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Туман мешает в том числе и тем, кто едет по трассе Р-256 (Чуйский тракт) в Новосибирской области. Очевидцы пишут, что нужно соблюдать скоростной режим.
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