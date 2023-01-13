Трассы в Алтайском крае закрывают из-за погоды

С 11:45 ограничили движение для всех видов транспорта на автодороге «Барнаул — Заринск» из-за снежных заносов, сильной гололедицы и метели.
Также с 11:30 ограничили движение грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодорогах А-322 «Барнаул — Алейск» и А-321 «Барнаул — Павловск».
Синоптики сообщают, что 13 января в крае юго-западный ветер 10−15 м/с, местами порывы 20−25 м/с.
Ранее в Барнауле в снегоуборочный трактор въехал автобус, а в него врезалась легковушка.
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