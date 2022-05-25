25 мая
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Автоновости

Тратить маткапитал на покупку автомобиля предложили разрешить в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля, пишут «Известия».

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

«Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения», — говорится в письме.

Лантратова полагает — подобная мера позволит существенно повысить качество жизни таких семей. По ее мнению, использовать средства маткапитала семьи могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль».

Размер

Размер материнского капитана ежегодно индексируется. Так, в 2022-м его увеличили на 8,4%, он составил: 524 527 рублей за первого ребенка, 168 616 рублей — доплата за второго ребенка, если семья не получала ничего за первенца — 693 143 рублей, на третьего ребенка маткапитал выдается только тем семьям, в которых двое детей родились до 2007 года, пишет Газета.Ru.

Государство разрешает

Потратить маткапитал на следующее: образование, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки.

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