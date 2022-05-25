Тратить маткапитал на покупку автомобиля предложили разрешить в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля, пишут « Известия ».

«Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения», — говорится в письме.

Лантратова полагает — подобная мера позволит существенно повысить качество жизни таких семей. По ее мнению, использовать средства маткапитала семьи могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль».

Размер

Размер материнского капитана ежегодно индексируется. Так, в 2022-м его увеличили на 8,4%, он составил: 524 527 рублей за первого ребенка, 168 616 рублей — доплата за второго ребенка, если семья не получала ничего за первенца — 693 143 рублей, на третьего ребенка маткапитал выдается только тем семьям, в которых двое детей родились до 2007 года, пишет Газета.Ru.

Государство разрешает

Потратить маткапитал на следующее: образование, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки.