Как сообщили в областной Госавтоинспекции, по предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении.
В результате ДТП на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi — двое мужчин и женщина. Четверо человек, находившихся в автомобиле Toyota Opa (из них двое несовершеннолетних) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.