Жесткое ДТП произошло вечером 15 сентября на трассе Барнаул — Новосибирск в районе поселка Безменово. Столкнулись два автомобиля и фура. Очевидцы сообщают, что перед ДТП начался сильный ливень, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, по предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении.

ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск. vk.com/incident22.

В результате ДТП на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi — двое мужчин и женщина. Четверо человек, находившихся в автомобиле Toyota Opa (из них двое несовершеннолетних) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.