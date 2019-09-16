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Автоновости

Три человека погибли в массовом ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Жесткое ДТП произошло вечером 15 сентября на трассе Барнаул — Новосибирск в районе поселка Безменово. Столкнулись два автомобиля и фура. Очевидцы сообщают, что перед ДТП начался сильный ливень, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.
ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.
vk.com/incident22.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, по предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении.

ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.
ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.
vk.com/incident22.

В результате ДТП на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi — двое мужчин и женщина. Четверо человек, находившихся в автомобиле Toyota Opa (из них двое несовершеннолетних) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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