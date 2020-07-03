Три дня в Барнауле будут перекрывать Красноармейский

С 3 по 6 июля в Барнауле частично перекроют движение на пр. Красноармейском, предупредили в Сибирской генерирующей компании.

Энергетики будут менять тепловые сети.

С 20:00 3 июля до 08:00 4 июля будет закрыто движение по четной стороне пр. Красноармейского.

Перекрытие пр. Красноармейского. пресс-служба СГК

С 20:00 4 июля до 08:00 5 июля закроют нечетную сторону.

Перекрытие пр. Красноармейского. пресс-служба СГК

С 20:00 3 июля до 05:00 6 июля ограничат движение транспорта по крайним левым полосам четной и нечетной сторон.

Перекрытие пр. Красноармейского. пресс-служба СГК

Автобусы будут объезжать перекрытые участки по ул. Молодежной.

Трамвай № 1 пойдет по следующему маршруту: пр. Калинина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Телефонная, ул. Советской Армии, ост."проспект Коммунаров".

№ 7: ул. Антона Петрова, ул. Телефонная, ул. Советской Армии, пр. Строителей, ул. Челюскинцев, ул. Анатолия, пр. Красноармейский.