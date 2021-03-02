Три трассы в Алтайском крае остаются закрытыми из-за снежного шторма

Для всех видов транспорта открыли проезд по А-322- Горняк-Староалейское от Рубцовска до Горняка и на Алейск-Петропавловское-Смоленское от Алейска до Усть-Пристани.
Участки трех дорог еще перекрыты:
- Алейск-Чарышское от Усть-Калманки до села Озерки Чарышского района,
- Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Казахстана на участке от Курьи до Казахстана,
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска.
На дорогах убираются более 700 единиц техники.
Штормовое предупреждение на сайте Алтайского ЦГМС 2 марта отсутствует.