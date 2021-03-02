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Автоновости

Три трассы в Алтайском крае остаются закрытыми из-за снежного шторма

Еще две автодороги открыли для движения в Алтайском крае после непогоды. Три участка трасс пока еще закрыты, предупредили в краевом минтрансе.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Для всех видов транспорта открыли проезд по А-322- Горняк-Староалейское от Рубцовска до Горняка и на Алейск-Петропавловское-Смоленское от Алейска до Усть-Пристани.

Участки трех дорог еще перекрыты:

  • Алейск-Чарышское от Усть-Калманки до села Озерки Чарышского района,
  • Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Казахстана на участке от Курьи до Казахстана,
  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска.

На дорогах убираются более 700 единиц техники.

Штормовое предупреждение на сайте Алтайского ЦГМС 2 марта отсутствует.

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