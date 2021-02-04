Два участка трасс остаются закрытыми в Алтайском крае из-за нулевой видимости

Утром 4 февраля в Алтайском крае действуют ограничения проезда на двух участках трасс, сообщили в региональном минтрансе.

Проезд закрыт для всех видов транспорта на участках:

«Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Республики Казахстан» от Курьи до Змеиногорска,

«Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — гр. Республики Казахстан» от Змеиногорска до Рубцовска.

Движение закрыли из-за отсутствия видимости и сильного ветра.

Открыт проезд на «А-322 — Горняк — Староалейское» от Горняка до Староалейского и на участках «Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Республики Казахстан» от Поспелихи до Курьи и от Змеиногорска до границы с Республикой Казахстан.

По данным синоптиков, 4 февраля в крае продолжатся метели, ветер усилится до 15−20 м/с, местами снежные заносы и сильная гололедица. В течение дня ожидается похолодание.