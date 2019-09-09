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Автоновости

Три участка трасс закроют в Алтайском крае из-за военных

Военная техника снова проедет по алтайским дорогам 9 сентября. Для этого автолюбителям придется подождать. Временно для движения будут закрыты несколько участков трасс, предупредили в краевой ГИБДД.

Дорога в бору.
Дорога в бору.
Настасья Коваленко

Сообщается, что дороги будут перекрывать с 20:20 до 23:20. Речь идет о следующих участках:

  • на автодороге «полевой район (н.п. Косиха) — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — полевой район (н.п. Косиха)»;
  • на автодороге «полевой район (а/д «Подъезд к с. Косиха) — а/д «Подъезд к с. Косиха»;
  • на автодороге «полевой район (н.п. Украинский) — а/д Р-256 — полевой район (граница Косихинского и Первомайского районов)».

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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