Три участка трасс закроют в Алтайском крае из-за военных

Сообщается, что дороги будут перекрывать с 20:20 до 23:20. Речь идет о следующих участках:
- на автодороге «полевой район (н.п. Косиха) — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — полевой район (н.п. Косиха)»;
- на автодороге «полевой район (а/д «Подъезд к с. Косиха) — а/д «Подъезд к с. Косиха»;
- на автодороге «полевой район (н.п. Украинский) — а/д Р-256 — полевой район (граница Косихинского и Первомайского районов)».
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.