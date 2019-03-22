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Автоновости

Цена на бензин в России заморозят еще на 3 месяца

21 марта правительство РФ договорилось с нефтяниками о том, что стороны продлят заморозку розничных цен на топливо еще на 3 месяца, сообщает ТАСС. Оно будет действовать до конца июня (предыдущее соглашение было рассчитано до 31 марта).

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

За это время стороны должны разработать новый механизм, как обеспечить внутренний рынок бензином и дизелем и не допустить значительного роста цен на топливо.

Скорее всего, это будет закон, который обяжет экспортеров поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, сказал вице-премьер Дмитрий Козак. Также власти введут лицензирование экспорта.

Как отмечает агентство, новое трехмесячное соглашение с нефтяниками мягче действущего. «Правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. Откладывается на неопределенный срок и утверждение новых, повышенных нормативов по продаже топлива через биржевые торги», — передает ТАСС.

Напомним, в начале ноября 2018 года 10 крупнейших нефтяных компаний России согласились заморозить цены на бензин и дизельное топливо на АЗС и удерживать их до 31 марта.

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