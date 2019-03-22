Цена на бензин в России заморозят еще на 3 месяца

21 марта правительство РФ договорилось с нефтяниками о том, что стороны продлят заморозку розничных цен на топливо еще на 3 месяца, сообщает ТАСС. Оно будет действовать до конца июня (предыдущее соглашение было рассчитано до 31 марта).

За это время стороны должны разработать новый механизм, как обеспечить внутренний рынок бензином и дизелем и не допустить значительного роста цен на топливо.

Скорее всего, это будет закон, который обяжет экспортеров поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, сказал вице-премьер Дмитрий Козак. Также власти введут лицензирование экспорта.

Как отмечает агентство, новое трехмесячное соглашение с нефтяниками мягче действущего. «Правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. Откладывается на неопределенный срок и утверждение новых, повышенных нормативов по продаже топлива через биржевые торги», — передает ТАСС.

Напомним, в начале ноября 2018 года 10 крупнейших нефтяных компаний России согласились заморозить цены на бензин и дизельное топливо на АЗС и удерживать их до 31 марта.