Цена просто космос: АвтоВАЗ повысил стоимость упрощенных Lada Granta

Цены на упрощенную комплектацию Lada Granta резко взлетели в России, сообщает Motor .

В зависимости от исполнения прибавка составила от 1−3%, или от 10−25 тыс. рублей.

Теперь базовый седан с кондиционером стоит от 755,9 тыс. рублей, а аналогичный лифтбек — от 775,9 тыс. рублей.

При этом кросс-универсал с кондиционером обойдется 835,9 тыс. рублей.

Подорожали и спецверсии CLUB'22 и Quest 22 — для Lada Granta, единовременная прибавка составила 18,4 тыс. рублей.

Кроме того, выросли цены на Granta Drive Active.

Через два месяца после начала продаж спортседан подорожал на 25 тыс. рублей. Теперь стоит от 809,9 тыс. рублей, причем подушки безопасности в автомобиле нет.

На прошедшей неделе АвтоВАЗ отчитался о выходе на докризисный уровень продаж — в августе упрощенные Granta и Niva разошлись тиражом 18,087 тыс. штук.

Это соответствует показателям годовой давности, когда выпускали Vesta, Largus и XRay.

Эксперименты с оптимизацией производства продолжаются.

Сейчас АвтоВАЗ выпускает седаны, лифтбеки и универсалы в двух вариантах экстерьера.