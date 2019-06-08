Цены на бензин скоро разморозят

Правительство РФ не планирует пролонгировать соглашение с нефтянниками о сохранении цены бензина на уровне, установленном кабмином. Об этом пишет РБК .

Накануне на полях ПМЭФа вице-премьер Дмитрий Козак (курирует топливный комплекс) заявил, что не видит предпосылок к продлению топливных соглашений с нефтяными компаниями. Таким образом цены на бензин в России могут разморозить уже с 1 июля. Пока же нефтяные компании получают компенсацию из бюджета за сдерживание цен на топливо.

Подобное соглашение правительства с нефтянниками действует с 2018 года. Однако, указывает Независимый топливный союз (НТС), бензин все равно дорожает. Так в 2018 году к концу апреля розничные цены относительно января выросли на 19,5% по АИ-92 и по АИ-95, а на дизтопливо — на 16%. В 2019 году рост цен на АИ-92 относительно января составил 26,4%, на АИ-95 — 27,7%, на дизтопливо — 3,2%.

Во избежание кризиса президент Независимого топливного союза Павел Баженов предложил, например, вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и другие меры.