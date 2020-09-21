Цены на поездки в такси резко возрастут

В России официальное трудоустройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов может привести к резкому росту цен на поездки на 22−23%, говорится в исследовании Института Гайдара.

В настоящее время агрегаторы не устраивают водителей такси в штат. В основном, таксисты работают как индивидуальные предприниматели или как самозанятые.

С инициативой дать водителям право требовать заключения трудовых договоров ранее выступили представители общественных движений. Однако тогда издержки работодателей вырастут на 30%, а объем спроса сократится почти на 25%, пишет Lenta.ru.

Самый экономически благоприятный сценарий для развития рынка — работа основной части водителей в режиме самозанятости. В противном случае, бюджет не досчитается 40% поступлений от сектора, предупреждают эксперты.

Между тем профсоюзы считают — только при трудоустройстве водителей можно защитить их права.