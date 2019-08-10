Цены на такси могут неожиданно взлететь

Монополизация рынка такси сервисом «Яндекс» может привести к 20-процентному росту цен на эти услуги. Такие пугающие прогнозы дают другие участники рынка.

Свое мнение озвучил Максим Жаворонков, руководитель российского отделения международной службы заказов такси Jett. Он в частности сказал, что слияние «Яндекс» с Uber и покупка ими компании «Везет» привели к монополизации российского рынка.

Уход мелких игроков может продолжиться. В частности, в Москве объединенный сервис «Яндекс. Такси» уже имеет долю в 68,1% от всех перевозок. Доля Jett в столице — 5,7%. Аналогичные процессы распределения сил уже идут в других городах.

Эксперт полагает, что подобные действия могут отрицательно сказаться на качестве услуг: вырастут цены на поездки и комиссия за использование сервиса для водителей.

В Алтайском крае нет официальных данных о распределении сил на рынке такси. Но очевидно, что в Барнауле остались три наиболее заметных игрока «Яндекс. Такси», «Город» и такси «Максим».