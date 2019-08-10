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Автоновости

Цены на такси могут неожиданно взлететь

Монополизация рынка такси сервисом «Яндекс» может привести к 20-процентному росту цен на эти услуги. Такие пугающие прогнозы дают другие участники рынка.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Свое мнение озвучил Максим Жаворонков, руководитель российского отделения международной службы заказов такси Jett. Он в частности сказал, что слияние «Яндекс» с Uber и покупка ими компании «Везет» привели к монополизации российского рынка.

Уход мелких игроков может продолжиться. В частности, в Москве объединенный сервис «Яндекс. Такси» уже имеет долю в 68,1% от всех перевозок. Доля Jett в столице — 5,7%. Аналогичные процессы распределения сил уже идут в других городах.

Эксперт полагает, что подобные действия могут отрицательно сказаться на качестве услуг: вырастут цены на поездки и комиссия за использование сервиса для водителей.

В Алтайском крае нет официальных данных о распределении сил на рынке такси. Но очевидно, что в Барнауле остались три наиболее заметных игрока «Яндекс. Такси», «Город» и такси «Максим».

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