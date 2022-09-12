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Автоновости

Цены на тарифы ОСАГО вырастут с 11 сентября. Однако не для всех

Автомобилистов предупредили об изменении стоимости тарифов ОСАГО. Новые цены коснутся некоторых водителей с 11 сентября. Об этом сообщили «РИА Новости».

Какими будут новые тарифы ОСАГО.
Какими будут новые тарифы ОСАГО.
СС0

С 11 сентября поменяется система расчета стоимости ОСАГО. Страховщики будут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей. А с 13 сентября расширят коридор тарифов по этому виду страхования. Однако рост цен коснется только «аварийных» водителей.

Базовая ставка для легковых автомобилей составит от 1646 до 7535 рублей. Будут учитывать возраст, стаж и прочие моменты.

«Причина роста цен — резкая разбалансировка рынка ОСАГО в первую очередь за счет быстрого роста стоимости запасных частей для автомобилей за последние шесть месяцев, а также удорожания ремонта и услуг в этой сфере», — приводят доводы экономиста Егора Клопенко «РИА Новости».

Экономист подчеркнул, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых «аварийных» водителей. Других автомобилистов, у которых нет проблем с машиной, изменения не коснутся.

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