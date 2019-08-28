Центр Барнаула встал в огромной пробке

Судя по данным сервиса Яндекс. Пробки, движение затруднено также на ул. Деповская, Молодежная, Ядринцева.
Пробка 28 августа.
Скриншот Яндекс. Пробки
Кроме того, стоит шоссе Ленточный бор. По данным сервиса, пробки в городе составляют 8 баллов.
Под мостом на пр. Строителей при повороте на Павловский тракт произошло ДТП. Очевидцы в группе Barnaul22 пишут, что Porsche «залез» на чужую полосу. Пробка собралась от Павловского тракта до площади Октября.
Судя по данным сервиса Яндекс. Пробки, движение затруднено также на ул. Деповская, Молодежная, Ядринцева.
Кроме того, стоит шоссе Ленточный бор. По данным сервиса, пробки в городе составляют 8 баллов.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter