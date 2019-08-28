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Автоновости

Центр Барнаула встал в огромной пробке

Под мостом на пр. Строителей при повороте на Павловский тракт произошло ДТП. Очевидцы в группе Barnaul22 пишут, что Porsche «залез» на чужую полосу. Пробка собралась от Павловского тракта до площади Октября.

Автомобили в пробке.
Автомобили в пробке.
СС0

Судя по данным сервиса Яндекс. Пробки, движение затруднено также на ул. Деповская, Молодежная, Ядринцева.

Пробка 28 августа.
Пробка 28 августа.
Скриншот Яндекс. Пробки

Кроме того, стоит шоссе Ленточный бор. По данным сервиса, пробки в городе составляют 8 баллов.

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