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Автоновости

В России появятся турбоперекрестки

В России собираются создать турбоперекрестки с квадратными светофорами и новыми правилами кругового движения. Это позволит снизить аварийность на дорогах, пишет «Известия».

Автомобили.
Автомобили.
СС0

Первый турбоперекресток появится в 2019 году в Москве.

Согласно разработанному стандарту, проезжая часть перед пешеходными перекрестками будет сужаться, разметка на дорогах станет менее скользкой, на перекрестках установят датчики движения, которые автоматически включат красный свет над «зеброй» во время движения пешехода.

Такая разметка позволит снизить число аварий и повысит пропускную способность дорог на 20−30%.

Также собираются установить светофоры квадратной формы, в которых лампа занимает всю площадь красной, желтой и зеленой секции. В новом стандарте предлагается также дополнить стандартную конструкцию новыми элементами: стрелками, сигналом «красный крест» и секцией «идущий человек».

По словам главы проектного технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского, турбоперекрестки станут совершенного новыми элементами, а специальная разметка будет подсказывать автомобилистам траекторию движения.

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