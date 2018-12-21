Прокуратура предписала мэру Барнаула Дугину очистить тротуары и дороги от снега и колеи

Прокуратурой города Барнаула совместно с прокуратурами районов города в ноябре проверила, как содержаться дорог, тротуары и пешеходные переходы в зимний период. Результат оказался нее утешительный.

Из сообщения прокуратуры следует, что при содержании дорог, тротуаров и переходов администрация Барнаула допустила множественные нарушения законодательства — на дорогах были обнаружены снежные накаты, колеи, наледь, снежные валы.

Проверяющие пришли к выводу, что все это создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества.

В этой связи прокуратура города главе Барнаула Сергею Дугину вынесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Вопросы надлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период остаются на контроле, подчеркнули в ведомстве.