Туркменским водителям приказали устанавливать на автомобили серебряные диски

В случае нарушения сотрудники дорожной полиции отнимают у водителей техническое удостоверение на автомобиль и отправляют его на техосмотр, сообщает «Хроника Туркменистана».
Документы не возвращают до тех пор, пока автовладелец не перекрасит или не сменит диски. Причем заставляют менять диски даже темно-серых тонов.
В столичных автосервисах образовались длинные очереди.
Между тем на автомобилях многих марок уже в заводской комплектации установлены диски темного цвета. То есть не всякий даже новый автомобиль соответствует специфическим требованиям туркменских чиновников.
Бюджет любой ценой
В конце 2017 года, после того как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал чиновников пополнять бюджет любой ценой, увеличилось число штрафов с автовладельцев, частных предпринимателей и предприятий.
Кроме того, власти запретили эксплуатацию машин сначала темных тонов, а потом и вообще всех цветов, кроме белого.
Женщин со стажем вождения до 5 лет обязали повторно сдавать на права, пишет «Фергана».
Штрафы выписывались людям, которые возвращались домой после 22:00, пешеходам за прослушивание музыки в наушниках.
В декабре 2018 года сотрудники налоговой службы и службы дорожного надзора полиции в Туркменистане получили устное указание самостоятельно находить способы пополнения региональных бюджетов.