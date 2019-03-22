Туркменским водителям приказали устанавливать на автомобили серебряные диски

Власти Ашхабада (Туркменистан) запретили автовладельцам устанавливать на колеса диски любых расцветок, кроме серебряной.

В случае нарушения сотрудники дорожной полиции отнимают у водителей техническое удостоверение на автомобиль и отправляют его на техосмотр, сообщает «Хроника Туркменистана».

Документы не возвращают до тех пор, пока автовладелец не перекрасит или не сменит диски. Причем заставляют менять диски даже темно-серых тонов.

В столичных автосервисах образовались длинные очереди.

Между тем на автомобилях многих марок уже в заводской комплектации установлены диски темного цвета. То есть не всякий даже новый автомобиль соответствует специфическим требованиям туркменских чиновников.

Бюджет любой ценой

В конце 2017 года, после того как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал чиновников пополнять бюджет любой ценой, увеличилось число штрафов с автовладельцев, частных предпринимателей и предприятий.

Кроме того, власти запретили эксплуатацию машин сначала темных тонов, а потом и вообще всех цветов, кроме белого.

Женщин со стажем вождения до 5 лет обязали повторно сдавать на права, пишет «Фергана».

Штрафы выписывались людям, которые возвращались домой после 22:00, пешеходам за прослушивание музыки в наушниках.

В декабре 2018 года сотрудники налоговой службы и службы дорожного надзора полиции в Туркменистане получили устное указание самостоятельно находить способы пополнения региональных бюджетов.