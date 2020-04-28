Твердый характер и яркая внешность: обновлённые кроссоверы и внедорожники Mitsubishi Motors уже в Барнауле

Яркая внешность. Твердый характер. Автомобиль создан для того, чтобы покорить вас одним взглядом и подарить уверенность в каждом маневре.

Mitsubishi ASX сочетает в себе стилистику внедорожной линейки автомобилей Mitsubishi, компактность, практичность и безопасность за счёт фирменной системы полного привода Mitsubishi — AWC (All Wheel Control), а также современные системы управления автомобилем и новый яркий дизайн.

Ключевые особенности: Головной LED свет ( ближний и дальний , противотуманные фары);

ближний и дальний противотуманные фары); 18-дюймовые легкосплавные колесные диски;

Мультимедийная система Mitsubishi Connect 8 дюймов;

Высокий дорожный просвет 215 мм;

Интеллектуальный полный привод AWС.

Признанные и любимые всеми модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь представлены с мультимедийной системой Яндекс. Авто, которая открывает доступ водителям к полезным в дороге сервисам Яндекса в едином интерфейсе и с голосовым управлением. Двигайтесь по маршруту, слушайте музыку, управляйте системой с помощью голоса, заправляйтесь, не выходя из автомобиля вместе с Яндекс.Авто.

Mitsubishi Outlander. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Outlander. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Outlander. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Outlander. Автоцентр АНТ.

Функционал: Навигатор. Работает без сети Интернет. Предупреждает о камерах и дорожных событиях

Музыка. Запоминает треки , которые вам нравятся , и подбирает похожие.

которые вам нравятся и подбирает похожие. Голосовой помощник. Алиса позволяет управлять сервисами , когда Вы за рулем.

когда Вы за рулем. Заправка. Сервис помогает заправиться и оплатить топливо , не выходя из машины.

не выходя из машины. Настройки автомобиля. Настраивайте параметры автомобиля прямо в системе Яндекс.Авто.

Mitsubishi Pajero Sport. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Pajero Sport. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Pajero Sport. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Pajero Sport. Автоцентр АНТ. Mitsubishi Pajero Sport. Автоцентр АНТ.

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Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом ТРЦ «Европа») Мы работаем в обычном режиме:

Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00 Телефон: +7 (3852)29−00−29 Сайт: www.ant-mitsubishi.ru Подписывайтесь на нас в соц. сетях и узнавайте новости первыми: Instagram,

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