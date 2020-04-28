Твердый характер и яркая внешность: обновлённые кроссоверы и внедорожники Mitsubishi Motors уже в Барнауле

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX
Яркая внешность. Твердый характер. Автомобиль создан для того, чтобы покорить вас одним взглядом и подарить уверенность в каждом маневре.
Mitsubishi ASX сочетает в себе стилистику внедорожной линейки автомобилей Mitsubishi, компактность, практичность и безопасность за счёт фирменной системы полного привода Mitsubishi — AWC (All Wheel Control), а также современные системы управления автомобилем и новый яркий дизайн.
- Головной LED свет (ближний и дальний, противотуманные фары);
- 18-дюймовые легкосплавные колесные диски;
- Мультимедийная система Mitsubishi Connect 8 дюймов;
- Высокий дорожный просвет 215 мм;
- Интеллектуальный полный привод AWС.
Автомобили Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Яндекс. Авто
Признанные и любимые всеми модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь представлены с мультимедийной системой Яндекс. Авто, которая открывает доступ водителям к полезным в дороге сервисам Яндекса в едином интерфейсе и с голосовым управлением. Двигайтесь по маршруту, слушайте музыку, управляйте системой с помощью голоса, заправляйтесь, не выходя из автомобиля вместе с Яндекс.Авто.
- Навигатор. Работает без сети Интернет. Предупреждает о камерах и дорожных событиях
- Музыка. Запоминает треки, которые вам нравятся, и подбирает похожие.
- Голосовой помощник. Алиса позволяет управлять сервисами, когда Вы за рулем.
- Заправка. Сервис помогает заправиться и оплатить топливо, не выходя из машины.
- Настройки автомобиля. Настраивайте параметры автомобиля прямо в системе Яндекс.Авто.
Готовы к знакомству с новыми членами семьи Mitsubishi? Тогда ждем Вас в Автоцентре АНТ для прохождения тест-драйва, расчёта условий покупки и оценки своего автомобиля по схеме trade-in! Только до 30 апреля действует специальное предложение на модельный ряд Mitsubishi Motors — выгода до 450 000 руб. на новые автомобили. Забронируйте автомобиль в апреле по выгодным условиям, зафиксируйте цену и забирайте в мае! Автомобили Mitsubishi в наличии на сайте cars.ant-mitsubishi.ru.
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