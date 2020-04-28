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Твердый характер и яркая внешность: обновлённые кроссоверы и внедорожники Mitsubishi Motors уже в Барнауле

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, представляет обновленный модельный ряд автомобилей.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX

Яркая внешность. Твердый характер. Автомобиль создан для того, чтобы покорить вас одним взглядом и подарить уверенность в каждом маневре.

Mitsubishi ASX сочетает в себе стилистику внедорожной линейки автомобилей Mitsubishi, компактность, практичность и безопасность за счёт фирменной системы полного привода Mitsubishi — AWC (All Wheel Control), а также современные системы управления автомобилем и новый яркий дизайн.

Ключевые особенности:
  • Головной LED свет (ближний и дальний, противотуманные фары);
  • 18-дюймовые легкосплавные колесные диски;
  • Мультимедийная система Mitsubishi Connect 8 дюймов;
  • Высокий дорожный просвет 215 мм;
  • Интеллектуальный полный привод AWС.

Автомобили Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Яндекс. Авто

Признанные и любимые всеми модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь представлены с мультимедийной системой Яндекс. Авто, которая открывает доступ водителям к полезным в дороге сервисам Яндекса в едином интерфейсе и с голосовым управлением. Двигайтесь по маршруту, слушайте музыку, управляйте системой с помощью голоса, заправляйтесь, не выходя из автомобиля вместе с Яндекс.Авто.

Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi Outlander.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi Outlander.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi Outlander.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi Outlander.
Автоцентр АНТ.
Функционал:
  • Навигатор. Работает без сети Интернет. Предупреждает о камерах и дорожных событиях
  • Музыка. Запоминает треки, которые вам нравятся, и подбирает похожие.
  • Голосовой помощник. Алиса позволяет управлять сервисами, когда Вы за рулем.
  • Заправка. Сервис помогает заправиться и оплатить топливо, не выходя из машины.
  • Настройки автомобиля. Настраивайте параметры автомобиля прямо в системе Яндекс.Авто.
Mitsubishi Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport.
Автоцентр АНТ.
Mitsubishi Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport.
Автоцентр АНТ.

Готовы к знакомству с новыми членами семьи Mitsubishi? Тогда ждем Вас в Автоцентре АНТ для прохождения тест-драйва, расчёта условий покупки и оценки своего автомобиля по схеме trade-in! Только до 30 апреля действует специальное предложение на модельный ряд Mitsubishi Motors — выгода до 450 000 руб. на новые автомобили. Забронируйте автомобиль в апреле по выгодным условиям, зафиксируйте цену и забирайте в мае! Автомобили Mitsubishi в наличии на сайте cars.ant-mitsubishi.ru.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.
Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом ТРЦ «Европа»)

Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00

Телефон: +7 (3852)29−00−29

Сайт: www.ant-mitsubishi.ru

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*Организатор акции: ООО «АНТ ХОЛДИНГ». Предложение действует с 01.04.2020 по 30.04.2020 г. Не является офертой. Скидка до 450 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.

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