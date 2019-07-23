У автомобилистов в Алтайском крае крадут номера и требуют выкуп

22 июля в Бийске у нескольких человек украли автомобильные номера и оставили записку с номером телефона, пишет «Бийский рабочий». Пострадавшие позвонили по указанному контакту, где им назвали сумму выкупа. За обычный номер просят 2,5 тыс. рублей, за «красивый» — 10 тыс. рублей.

Трубку сняла девушка. Она вежливо попросила уточнить, какой именно автомобиль и какие номера, а также сообщила, сколько они стоят для выкупа. Когда пострадавший отказался платить, девушка заявила, что все передаст воришкам и пожелала приятного дня.

«Вот такой ненавязчивый сервис!», — говорят пострадавшие.

Автовладельцы, кто уже попался на такую уловку, дают несколько советов: обратиться в полицию или попробовать поискать номера самим. Например, в первую очередь нужно осмотреть территорию вокруг машины в радиусе 150 метров.

«Особое внимание уделите дырам в стенах, свалкам (если таковые имеются поблизости), детским площадкам, скамейкам, деревьям. Воры прячут номера в близлежащих местах, которые можно описать жертве по телефону. Например, мусорные баки, гаражи, крыши трансформаторных будок. Часты случаи, когда номера отыскивались через полчаса силами самого владельца», — пишут автовладельцы.

Воры никогда не забирают номера с собой, потому что это улика, за которую светит уголовное наказание, отмечают советчики.