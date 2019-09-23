У безработного жителя столицы угнали автомобиль за 7 млн рублей

Угнанный автомобиль принадлежал 42-летнему мужчине.
Сообщается, что Lexus похитили в период с 19 августа по 3 сентября. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов ищут угонщика.
У безработного жителя Москвы угнали Lexus стоимостью 7 млн рублей. Об этом сообщили ren. tv в ГУ МВД России по городу Москве.
Угнанный автомобиль принадлежал 42-летнему мужчине.
Сообщается, что Lexus похитили в период с 19 августа по 3 сентября. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов ищут угонщика.
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