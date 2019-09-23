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23 сентября
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Автоновости

У безработного жителя столицы угнали автомобиль за 7 млн рублей

У безработного жителя Москвы угнали Lexus стоимостью 7 млн рублей. Об этом сообщили ren. tv в ГУ МВД России по городу Москве.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Угнанный автомобиль принадлежал 42-летнему мужчине.

Сообщается, что Lexus похитили в период с 19 августа по 3 сентября. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов ищут угонщика.

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