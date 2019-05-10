Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

У Дэвида Бекхэма отобрали водительские права

Лондонский суд на полгода лишил водительских прав бывшего полузащитника и капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, ранее признавшегося в использовании мобильного телефона за рулем автомобиля, сообщает ТАСС.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел 21 ноября прошлого года. Прохожий заметил, как Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом.

Слушания, на которых Бекхэм признал свою вину, проходили в закрытом режиме.

При повторном нарушении такого рода водительские права знаменитости будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет, пишет bfm.ru.

В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку ему слишком поздно пришло уведомление о допущенном правонарушении.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость