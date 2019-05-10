У Дэвида Бекхэма отобрали водительские права

Лондонский суд на полгода лишил водительских прав бывшего полузащитника и капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, ранее признавшегося в использовании мобильного телефона за рулем автомобиля, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел 21 ноября прошлого года. Прохожий заметил, как Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом.

Слушания, на которых Бекхэм признал свою вину, проходили в закрытом режиме.

При повторном нарушении такого рода водительские права знаменитости будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет, пишет bfm.ru.

В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку ему слишком поздно пришло уведомление о допущенном правонарушении.