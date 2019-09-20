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20 сентября
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Автоновости

«Дело случая, мадам»: у ресторана «Пили-Швили» жестко помялись две иномарки

На пешеходном переходе напротив политеха на пр. Ленина столкнулись две машины, пишут в сообществе «Инцидент Барнаул».

Столкновение на проспекте Ленина
Столкновение на проспекте Ленина
https://vk.com/incident22

На переходе черный автомобиль едва не сбил переходящую девушку, сообщают очевидцы Barnaul 22. Свидетели происшествия также сняли видео с комментариями.

«Товарищ не захотел тормозить перед пешеходным переходом, чуть не сбил девочку молодую — успела отскочить. Зато очень сильно пострадал впереди идущий автомобиль», — говорит очевидец.

Женщина, снимающая видео, также задала вопрос предполагаемому водителю черного авто, стоит ли жизнь человека двух выигранных секунд. «Дело случая, мадам, дело случая», — философски ответил мужчина.

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