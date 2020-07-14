У водительских прав скоро может появиться новая форма

Уже в августе 2020 года в России могут появиться новые водительские права, сообщает информационный портал Autonews.ru со ссылкой на ведомство ГУ МВД.

На правовом сайте regulation.gov.ru еще 7 июля был размещен проект закона «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении».

В нем присутствует положение, согласно которому изменится внешний вид водительского удостоверения. В верхней части лицевой стороны будут располагаться надписи «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE», «DRIVING LICENCE», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности.

Как пишет Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства новое водительское удостоверение будет соответствовать нормам международного права и законодательству России. С этой же целью будут изменены свидетельство о регистрации транспортных средств (СТС) и лицевая сторона паспорта транспортного средства (ПТС).

Однако законопроект пока находится в стадии общественного слушания и конкретные сведения по нему будут доступны после заключительного дня слушаний — 20 июля.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что с помощью водительского удостоверения для владельца откроется возможность совершать ряд банковских операций, в частности обмен валюты или перевод денег без открытия счета.