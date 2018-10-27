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Автоновости
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УАЗ ответил критикам своих машин «сериалом» о Patriot

Ульяновский автозавод презентовал обновленный внедорожник Patriot и получил волну критики. На вопросы к модели производитель решил ответить целой серией роликов.

Обновленный УАЗ Patriot
Обновленный УАЗ Patriot
uaz.ru

Лейтмотивом критики стало то, что Patriot «окончательно перестал быть внедорожником и использовать его можно только на асфальте», передает журнал «За рулем».

На своем YouTube-канале УАЗ выкладывает видео с объяснениями инженерных решений. Уже опубликованы ролики «Рулевой демпфер. Почему он так сделан?» и «Новый передний мост. Почему он так сделан».

Вероятно, без внимания компания не оставит и систему контроля тягового усилия, внедорожный режим работы управляющей электроники, задний дифференциал с электронной блокировкой, предполагает Motor.ru.

Что еще изменилось в UAZ Patriot

После обновления у UAZ Patriot появился 150-сильный двигатель ЗМЗ Про, работающий в паре с доработанной механической коробкой передач. Улучшилась шумоизоляция кузова и появились поручни на передних и средних стойках кузова. В базовое оснащение вошел гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями.

Стоимость внедорожника стартует с отметки 746,5 тыс. рублей.

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