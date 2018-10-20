«Убегающий» от полицейского преследования водитель ВАЗа устроил жесткое ДТП на Ленина в Барнауле

В ночь на 20 октября в Барнауле на проспекте Ленина произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель на ВАЗе уходил от полицейской погни, вылетел на красный и врезался в LADA Kalina. ДТП произошло недалеко от места смертельной аварии BMW и Renault Scenic, в которой погибли три человека включая детей.

ДТП на проспекте Ленина с участием ВАЗа и "Калины".

Авария произошла на пересечении Ленина-Никитина. Водитель на «шестерке» скрывался от полиции, на светофоре проехал на красный и врезался в «Калину», двигавшуюся по ул. Никитина.

По неуточненным данным, результате ДТП пострадали 4−5 человек. В «Калине» зажало людей, на место вызывали отряд спасателей. У участников ДТП ушибы, переломы, сотрясения. Погибших нет. Водителя «Калины» госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что водитель «шестерки» был пьян. По другим данным трезв, но не имел право управлять транспортным средством. Водителя «Калины» сотрудники МЧС достаточно долго не могли высвободить из покореженный машины.

Смертоносный проспект

Напомним, 15 октября, чуть выше по Ленинскому проспекту (на перекрестке с улицей Анатолия), в 23:05, столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка. Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи.

В эту же больницу госпитализированы водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести. 33-летней женщине, ехавшей на пассажирском сидении в BMW, оказана медицинская помощь на месте.

водитель BMW, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.