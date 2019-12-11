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Автоновости

Участки алтайских трасс перекроют из-за военной техники

12 декабря алтайским автомобилистам вновь придется подождать, пока проедут колонны военной техники. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
altapress.ru

Движение для всех видов транспорта временно ограничат на следующих участках дорог:

  • с 7:50 до 8:50 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;
  • с 12:10 до 13:10 на автодороге «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»;
  • с 18:50 до 21:50 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи»;
  • с 20:10 до 23:10 на автодороге «н.п. Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково»;
  • с 20:30 до 23:30 на автодороге «258 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково».

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

11 декабря также будут действовать ограничения:

  • с 14:10 до 17:10 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
  • с 14:40 до 17:40 на автодороге «257 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино»;
  • с 14:40 до 17:40 минут на автодороге «267 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 258 км автодороги Р-256».
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