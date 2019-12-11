Участки алтайских трасс перекроют из-за военной техники

Движение для всех видов транспорта временно ограничат на следующих участках дорог:
- с 7:50 до 8:50 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;
- с 12:10 до 13:10 на автодороге «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»;
- с 18:50 до 21:50 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи»;
- с 20:10 до 23:10 на автодороге «н.п. Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково»;
- с 20:30 до 23:30 на автодороге «258 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково».
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
11 декабря также будут действовать ограничения:
- с 14:10 до 17:10 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
- с 14:40 до 17:40 на автодороге «257 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино»;
- с 14:40 до 17:40 минут на автодороге «267 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 258 км автодороги Р-256».