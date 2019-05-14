Участники ретроралли «Пекин-Париж» дважды проедут по Алтайскому краю

Где можно посмотреть на участников гонки?
По плану, 11 июня около 120 участников гонок из 26 стран мира пересекут монгольско-российскую границу в Кош-Агачском районе и проедут по Чуйскому тракту до села Чибит Республики Алтай.
12 июня экипажи направятся в Алтайский край через Усть-Коксу. В этот день они проедут Солонешное, Новотырышкино, Старобелокуриху, Алтайское и к концу дня доберутся до озера Ая, где остановятся на ночлег в одноименном парке-отеле.
На следующее утро участники ралли уедут в Горно-Алтайск, затем направятся в Новокузнецк и Новосибирск.
Вернутся на территорию Алтайского края гонщики утром 16 июня. Они приедут из Новосибирска по трассе через Ордынское. В районе Крутихи они свернут на запад и поедут в Кулунду через Панкрушихинский и Немецкий национальный районы, сделав остановку на обед в селе Подсосново. Тем же днем гонщики и около 30 машин сопровождения пересекут границу с Казахстаном.
Чем интересно ралли «Пекин-Париж»?
Путь в 15 тыс. км из Пекина в Париж для участников ралли займет 35 дней. Старт в столице Китая состоится 31 мая. На дистанцию выйдут машины, выпущенные до 1975 года выпуска. Россию будет представлять экипаж из Новокузнецка на ВАЗ-2103.
Ралли «Пекин-Париж» проходит раз в три года — в память об автопробеге по этому маршруту в 1907 году.
В 2013 году в ралли участвовал экипаж Евгения Смирнова и Бориса Лыткина из Алтайского края на «Москвиче-412». В Барнаул они привезли кубок за третье место в подклассе автомобилей с объемом двигателя до двух литров.
В 2016 году от России экипажей не было. В том году маршрут также проходил через Алтай.