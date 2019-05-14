Участники ретроралли «Пекин-Париж» дважды проедут по Алтайскому краю

В июне 2019 года жители Алтайского края смогут сразу в нескольких точках региона увидеть более сотни экипажей гонки на старинных автомобилях «Пекин-Париж» — на юге и на севера региона. Об этом altapress.ru рассказал организатор российского этапа ралли Сергей Поспелов.

Где можно посмотреть на участников гонки?

По плану, 11 июня около 120 участников гонок из 26 стран мира пересекут монгольско-российскую границу в Кош-Агачском районе и проедут по Чуйскому тракту до села Чибит Республики Алтай.

12 июня экипажи направятся в Алтайский край через Усть-Коксу. В этот день они проедут Солонешное, Новотырышкино, Старобелокуриху, Алтайское и к концу дня доберутся до озера Ая, где остановятся на ночлег в одноименном парке-отеле.

На следующее утро участники ралли уедут в Горно-Алтайск, затем направятся в Новокузнецк и Новосибирск.

Вернутся на территорию Алтайского края гонщики утром 16 июня. Они приедут из Новосибирска по трассе через Ордынское. В районе Крутихи они свернут на запад и поедут в Кулунду через Панкрушихинский и Немецкий национальный районы, сделав остановку на обед в селе Подсосново. Тем же днем гонщики и около 30 машин сопровождения пересекут границу с Казахстаном.

Участники трансконтинентальных гонок «Пекин-Париж» на Алтае. 9 июня 2013 г. Олег Богданов

Чем интересно ралли «Пекин-Париж»?

Путь в 15 тыс. км из Пекина в Париж для участников ралли займет 35 дней. Старт в столице Китая состоится 31 мая. На дистанцию выйдут машины, выпущенные до 1975 года выпуска. Россию будет представлять экипаж из Новокузнецка на ВАЗ-2103.

Ралли «Пекин-Париж» проходит раз в три года — в память об автопробеге по этому маршруту в 1907 году.

В 2013 году в ралли участвовал экипаж Евгения Смирнова и Бориса Лыткина из Алтайского края на «Москвиче-412». В Барнаул они привезли кубок за третье место в подклассе автомобилей с объемом двигателя до двух литров.

В 2016 году от России экипажей не было. В том году маршрут также проходил через Алтай.