Участок Чуйского тракта перекроют из-за военной техники

Дорога «н.п. Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Косиха» будет закрыта с 3:40 до 7:40.
Это связано с плановым прохождением военных колонн.
ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
11 июня в Алтайском крае закроют движение для всех видов транспорта на участке Чуйского тракта, сообщили в Госавтоинспекции.
Дорога «н.п. Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Косиха» будет закрыта с 3:40 до 7:40.
Это связано с плановым прохождением военных колонн.
ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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