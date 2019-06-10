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Автоновости

Участок Чуйского тракта перекроют из-за военной техники

11 июня в Алтайском крае закроют движение для всех видов транспорта на участке Чуйского тракта, сообщили в Госавтоинспекции.

Мост на Чуйском тракте.
Мост на Чуйском тракте.
uprdoraltay.ru

Дорога «н.п. Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Косиха» будет закрыта с 3:40 до 7:40.

Это связано с плановым прохождением военных колонн.

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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