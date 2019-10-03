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3 октября
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Автоновости

Участок трассы в Алтайском крае ночью перекроют из-за военных

4 октября в Алтайском крае временно ограничат проезд у поселка Сибирский из-за планового прохождения военных колонн, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
vk.com/barneos22

Проезд будет закрыт с 3:40 до 6:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Станция Озёрки».

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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