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Автоновости

Участок улицы в центре Барнаула перекроют из-за условного пожара

3 октября в Барнауле закроют для движения часть ул. Димитрова в районе здания № 52, предупредили в администрации города.

Пожарная сигнализация.
Пожарная сигнализация.
altapress.ru

Проезд закроют с 14:30 до 16:00 из-за командно-штабных учений по ликвидации условного пожара в здании «Ростелекома» (ул. Димитрова 62а).

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка и выбирать пути объезда.

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