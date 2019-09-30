Участок улицы в центре Барнаула перекроют из-за условного пожара

Проезд закроют с 14:30 до 16:00 из-за командно-штабных учений по ликвидации условного пожара в здании «Ростелекома» (ул. Димитрова 62а).
Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка и выбирать пути объезда.
3 октября в Барнауле закроют для движения часть ул. Димитрова в районе здания № 52, предупредили в администрации города.
Проезд закроют с 14:30 до 16:00 из-за командно-штабных учений по ликвидации условного пожара в здании «Ростелекома» (ул. Димитрова 62а).
Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка и выбирать пути объезда.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter