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Автоновости

Участок Змеиногорского тракта в Барнауле открыли раньше обещанного

Движение по правой полосе Змеиногорского тракта в сторону центра города открыли после завершения строительства коллектора. Коммунальщики уложились на пять дней раньше срока, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Ремонт коллектора на Змеиногорском тракте.
Ремонт коллектора на Змеиногорском тракте.
Администрация Барнаула.

Специалисты «Росводоканал Барнаул» меняли 90-метровый участок коллектора. Сообщалось, что движение откроют 30 апреля, но учитывая большой автомобильный трафик по тракту, коммунальщики решили поторопиться.

В компании добавляют, что модернизация канализационного коллектора — это продолжение работы, которую начали в предыдущие годы. Всего переложили почти 1,5 км трубопровода.

Вместо старой железобетонной трубы уложили полипропиленовую со сроком службы более 50 лет. На участке завершают восстановление асфальта. Стоимость проекта составила около 4 млн рублей.

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