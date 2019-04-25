Участок Змеиногорского тракта в Барнауле открыли раньше обещанного

Специалисты «Росводоканал Барнаул» меняли 90-метровый участок коллектора. Сообщалось, что движение откроют 30 апреля, но учитывая большой автомобильный трафик по тракту, коммунальщики решили поторопиться.
В компании добавляют, что модернизация канализационного коллектора — это продолжение работы, которую начали в предыдущие годы. Всего переложили почти 1,5 км трубопровода.
Вместо старой железобетонной трубы уложили полипропиленовую со сроком службы более 50 лет. На участке завершают восстановление асфальта. Стоимость проекта составила около 4 млн рублей.