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Автоновости

Участок Змеиногорского тракта в Барнауле придется проектировать заново

Жители Змеиногорского тракта, 104, а также барнаульские автолюбители жалуются на «озеро», которое возникает после каждого сильного дождя. Администрация города знает о проблеме, но решить ее возможно будет только в 2020 году, пишет ГТРК «Алтай».

Люк. Лужа.
Люк. Лужа.
Михаил Хаустов.

Пешеходам на помощь приходят деревянные поддоны, которые люди кладут, как мостики через лужи.

Из-за того, что вода периодически надолго задерживается на дороге, асфальт разрушается и машины проваливаются в ямы, оставляя в них госномера. Глубина лужи достигает полметра, уверяют местные жители.

Все дело в том, что проектировщики не предусмотрели ливневую канализацию. Спустя два года застройщик (компания «Карнеол») спроектировал систему водоотведения за свой счет, но это не решило проблему.

Управляющий ТСЖ «Таунхаус» Евгений Молчков говорит, что администрация Центрального района заявляет о необходимости нового проектирования. Вопрос о финансировании этого проекта рассмотрят только в 2020 году, отвечают власти.

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