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3 марта
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Автоновости

Ученые рассказали, водители каких машин чаще нарушают ПДД

Исследователи из Невадского университета в Лас-Вегасе выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах. Оказалось, что водители дорогих машин чаще нарушают правила, пишут «Известия» со ссылкой на Journal of Transport & Health.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Ученые провели эксперимент. Улицу на нерегулируемом переходе в Лас-Вегасе пересекали четыре разных человека: белая и чернокожая женщина и белый и чернокожий мужчина. Всего 28% от общего количества проехавших машин притормозили, чтобы пропустить пешеходов.

Исследователи связали стоимость машины и вероятность, с которой автомобилисты пропускают пешеходов на переходе. Каждая тысяча долларов уменьшает эту вероятность на 3%.

Кроме того, выяснилось, что водители охотнее притормаживают на зебре, если по ней идет женщина.

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