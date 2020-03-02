Ученые рассказали, водители каких машин чаще нарушают ПДД

Ученые провели эксперимент. Улицу на нерегулируемом переходе в Лас-Вегасе пересекали четыре разных человека: белая и чернокожая женщина и белый и чернокожий мужчина. Всего 28% от общего количества проехавших машин притормозили, чтобы пропустить пешеходов.
Исследователи связали стоимость машины и вероятность, с которой автомобилисты пропускают пешеходов на переходе. Каждая тысяча долларов уменьшает эту вероятность на 3%.
Кроме того, выяснилось, что водители охотнее притормаживают на зебре, если по ней идет женщина.