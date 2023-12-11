Удобно и быстро. Какие новые сервисы ГИБДД есть в вашем мобильном устройстве

«Госуслуги»
Постановка на учет/снятие ТС с учета
В подразделе «Авто» можно зарегистрировать или выписать автомобиль.
Так, в услуге «Регистрация транспортных средств» можно:
- Зарегистрировать автомобиль или другое транспортное средство;
- Прекратить регистрацию или снять ТС с учета;
- Внести изменения в регистрационные данные;
- Получить дубликаты регистрационных документов.
А чтобы выписать транспорт из реестра, нужно получить данные из государственного реестра транспортных средств и запросить выписку по всем своим ТС или в отношении отдельного.
Штрафы
Оплатить штраф ГИБДД можно через «Личный кабинет», где уведомление о задолженности появится внизу окна.
В подразделе «Штрафы» есть услуга «Возврат штрафов и государственных пошлин МВД». Она позволяет вернуть ошибочно или избыточно уплаченные штрафы и госпошлины, выставленные МВД, например автоштрафы.
Права
Также на «Госуслугах» можно подать заявление на получение или замену водительского удостоверения. Готовый документ водителю нужно забрать лично в выбранном им отделении ГИБДД.
Электронный договор купли-продажи
Скачать шаблон договора можно в приложении. Но при этом нужно соблюдать следующие условия:
- Создать договор может только продавец;
- Транспортное средство должно состоять на учете в ГИБДД за продавцом.
Также договор одновременно является актом приема-передачи.
Другой транспорт
Помимо наземного транспорта на «Госуслугах» можно зарегистрировать маломерные суда. Маломерными они считаются, когда их длина не превышает 20 м и когда они предназначены для перевозки не более 12 человек. К ним относятся яхты, катера, гидроциклы, надувные лодки, катамараны.
Регистрацию проходят маломерные суда массой свыше 200 кг или мощностью двигателя больше 8 кВт.
На учет можно поставить и гражданский беспилотник. Производят учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации.
«Госуслуги Авто»
Оформление ДТП
Одна из наиболее удобных услуг, которую предлагает новое приложение, — это оформление ДТП без вызова ГИБДД. Есть несколько условий, при которых можно оформить транспортное происшествие по «европротоколу». Вот их перечень:
- В ДТП не пострадали люди, не пострадали третьи лица или их имущество;
- Участвую только два ТС;
- У обоих водителей есть полис ОСАГО;
- У второго водителя есть подтвержденная запись на Госуслугах;
- Не повреждена инфраструктура (например ограждение, столбы);
- Расположение ТС не было изменено после ДТП.
Фотофиксация
Изюминка «Госуслуги Авто» — возможность сделать фотофиксацию в дополнение к бумажному и электронному европротоколу. Это позволит ускорить процесс оформления происшествия и возмещения ущерба от него.
Водительское удостоверение
В приложении «Госуслуги Авто» автовладельцы могут предъявить водительское удоставерение и СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Инспектор с помощью планшета отсканирует QR-код и получит данные документов.
В 2023 году предъявление электронных водительских прав и СТС действует в режиме опытной эксплуатации. Обратите внимание, что инспектор вправе потребовать бумажную версию.
Данные документов загружаются из ГИБДД автоматически, если у приложения есть доступ в интернет.
QR-коды водительских прав и СТС меняются в приложении один раз в 24 часа вместе с датой последнего получения QR-кодов.
Документы можно предъявить с телефонов, не подключенных к интернету. Для этого необходимо хотя бы один раз зайти в приложение с доступом в интернет и загрузить данные документов в виде QR-кода.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России
На сайте Госавтоинспекции можно воспользоваться сервисом «Проверка штрафов», чтобы узнать актуальную информацию о нарушениях.
Для этого достаточно перейти в раздел «Сервисы», затем в подраздел «Проверка штрафов», где достаточно ввести государственный регистрационный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации ТС.
Проверка осуществляется без привязки к конкретному лицу. В результатах выводится основная информация о правонарушениях, совершенных с использованием проверяемого транспортного средства.
Также на сайте можно запросить проверку водителя, а именно факта выдачи действующего водительского удостоверения и наличия информации о лишении права управления. Для получения информации нужно ввести серию, номер и дату выдачи удостоверения.
Еще один актуальный сервис сайта — проверка автомобиля. Она выполняется по следующим позициям:
- история регистрации в ГИБДД;
- участие в дорожно-транспортных происшествиях;
- нахождение в розыске;
- наличие ограничений;
- наличие диагностической карты технического осмотра.