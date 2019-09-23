Эксперт рассказал, как в Алтайском крае ловят банды автоворов и какие машины угоняют чаще всего

Любители красных японских седанов
По словам Устинова, серия хищений автомобилей средней стоимости началась в Барнауле в 2017 году. Угонщики выбирали красные машины марки Mitsubishi Lancer, владельцами которых в основном были девушки.
Всего преступники похитили восемь таких машин и одну Toyota Corolla. Обвиняемые признались, что угнали ее почти случайно, так как что-то не получилось с Mitsubishi. Любопытно, что все машины похищали из Индустриального района. Некоторые были припаркованы в районе новостроек на улице Ускова, а также на Сулиме.
В 2018 году полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались несколько жителей села Линево Новосибирской области. В Барнауле они сняли гараж и сначала пытались заниматься бизнесом, открыли автомастерскую.
Видимо, бизнес не получился. Тогда они купили специальное сканирующее устройство для отключения сигнализаций и автозапуска двигателей и начали похищать автомобили, — говорит Устинов.
Преступники придумали целую схему. В авторазборах Алтайского края и Новосибирской области они покупали части тотально поврежденных в результате возгорания или сильного ДТП машин, получали фрагменты кузовных номеров и вваривали деталь от другого авто в похищенную Mitsubishi Lancer.
Комплект документов, среди которых были ПТС и свидетельство регистрации транспортного средства, обходился угонщикам в 30−50 тыс. рублей. А похищенную машину продавали за 350−450 тыс. рулей. Спрос на них был, причем из разных регионов России. Например, автомобили Mitsubishi Lancer изымали у покупателей из Омска, Кемерова и Новосибирска. Из 9 машин полицейским удалось найти и вернуть законным владельцам семь.
При наличии у следствия большого количества вещественных доказательств жители Новосибирской области вынуждены были пойти на сделку со следствием и рассказали о преступлениях. Они угоняли именно Mitsubishi Lancer, потому что такой автомобиль стал их первой успешной добычей. К тому же эти машины получалось легко продать. В настоящее время многоэпизодное уголовное дело рассматривает суд Индустриального района Барнаула.
Какие машины чаще всего угоняют в Сибири
Устинов рассказал и о самых угоняемых машинах. По России за 2018 год больше всего похитили автомобилей Hyundai Solaris (около 1,5 тыс.). В Сибирском федеральном округе из бюджетных машин также чаще всего угоняют эту модель и автомобиль KIA Rio.
Львиную долю похищенного транспорта занимают отечественные автомобили. Чаще угоняют недорогие машины, этим занимаются не преступные группы. Например, сельчанин крадет автомобиль ВАЗ-2107 и сдает его в пункт приема металла за несколько тысяч рублей.
А из дорогостоящих машин, стоимостью больше 1 млн рублей, угонщики выбирают Toyota Prado 200 и Lexus, например NX и RX.
Однако в Алтайском крае есть спад таких преступлений. «С начала 2019 года не зарегистрировано ни одной кражи дорогостоящего автомобиля», — заявил полицейский.
Он также отметил, что в целом в Алтайском крае снизилось число угонов. Устинов связывает это с планомерной работой по задержанию преступников. Сейчас многие автомобильные воры находятся в местах лишения свободы. При этом Устинов признается, что зачастую их нельзя перевоспитать.
Если он — автомобильный вор, то выходит из тюрьмы и продолжает дальше совершать преступления. Он уже знает наши методы работы, потому что был ознакомлен с ними в рамках уголовного дела. Соответственно, приходится маневрировать, применять другие хитрости в оперативно-розыскной деятельности, чтобы его задержать.
Полицейский добавил, что иногда люди, задержанные в Алтайском крае, боятся повторно совершать преступления в этом же регионе. Полицейские знают почерк этих преступников и задержать их не составляет большого труда. Ведь по обстоятельствам преступления можно оперативно выйти на след подозреваемых.
Устинов также отметил, что в регионе вырос процент успешно расследованных преступлений о кражах автомобилей. Данный показатель с 62,5% за 8 месяцев прошлого года возрос до 75% за этот же период текущего года.
Как действуют профессиональные угонщики
Ранее для Алтайского края проблемой была кража дорогостоящих автомобилей. Угонщики работали в группах, которые отличались высоким профессионализмом. По словам Устинова, у них даже была разведка и контрразведка. Он отметил, что если машину угоняли в Алтайском крае, то уже в течение суток сбывали покупателям в Казахстан. А на следующий день автоворы были в другом месте, например в Кемерове, и угоняли транспорт там.
Профессиональные воры долго выслеживают свою жертву. Они выясняют распорядок дня владельца машины, знают, во сколько он возвращается домой, когда забирает детей из школы. Многие угонщики имеют несколько высших образований и являются грамотными техническими специалистами.
В момент совершения преступления на автоворах часто надеты балаклавы и медицинские маски. Для переговоров они используют гарнитуры.
Когда воры забирают авто, то, как правило, поддерживают связь по радиостанциям. А впереди едет автомобиль сопровождения, чтобы оценить обстановку. При задержании таких угонщиков к их защите сразу подключаются адвокаты.
Несколько лет этим криминальным бизнесом занимались каменцы, проживавшие в Новосибирске. В частности, они угоняли автомобили Toyota Land Cruiser 200. После похищения машины они быстро уезжали с места кражи, и выйти на их след было непросто. Однако в 2018 году подозреваемых задержали.
По словам Устинова, во время следствия угонщики не давали никаких показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции и утверждали, что не виноваты. Но их приговорили к 9 годам лишения свободы.
Устинов рассказал, что с течением времени часть преступных групп задержали, поэтому сейчас в регионе обстановка по угону дорогостоящих автомобилей полностью под контролем у правоохранителей. Однако не исключено, что преступные группы могут приехать из Санкт- Петербурга или Москвы. Такие случаи уже зафиксированы на территории соседней Новосибирской области.
Миграция автоворов по стране связана с тем, что из-за повышения мер безопасности в центральной части России им стало сложнее там «работать». Поэтому многие и поехали в регионы.
Как не стать жертвой угонщиков
Устинов посоветовал автомобилистам не экономить на сигнализации и различных GSM-устройствах, которые позволяют отслеживать машину. А при покупке авто нужно проверять все документы, желательно брать с собой специалистов, осматривать сварные швы, обращать внимание на номер двигателя.