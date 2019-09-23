Эксперт рассказал, как в Алтайском крае ловят банды автоворов и какие машины угоняют чаще всего

В Барнауле суд рассматривает уголовное дело о серии краж красных автомобилей Mitsubishi Lancer. Среди потерпевших — в основном девушки. Об этом и других громких делах, а также о том, как работают современные автоворы, на пресс-конференции рассказал врио начальника отдела по раскрытию краж и угонов транспортных средств управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Евгений Устинов.

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Любители красных японских седанов

По словам Устинова, серия хищений автомобилей средней стоимости началась в Барнауле в 2017 году. Угонщики выбирали красные машины марки Mitsubishi Lancer, владельцами которых в основном были девушки.

Всего преступники похитили восемь таких машин и одну Toyota Corolla. Обвиняемые признались, что угнали ее почти случайно, так как что-то не получилось с Mitsubishi. Любопытно, что все машины похищали из Индустриального района. Некоторые были припаркованы в районе новостроек на улице Ускова, а также на Сулиме.

Mitsubishi Lancer. altapress.ru

В 2018 году полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались несколько жителей села Линево Новосибирской области. В Барнауле они сняли гараж и сначала пытались заниматься бизнесом, открыли автомастерскую.

Видимо, бизнес не получился. Тогда они купили специальное сканирующее устройство для отключения сигнализаций и автозапуска двигателей и начали похищать автомобили, — говорит Устинов.

Преступники придумали целую схему. В авторазборах Алтайского края и Новосибирской области они покупали части тотально поврежденных в результате возгорания или сильного ДТП машин, получали фрагменты кузовных номеров и вваривали деталь от другого авто в похищенную Mitsubishi Lancer.

Комплект документов, среди которых были ПТС и свидетельство регистрации транспортного средства, обходился угонщикам в 30−50 тыс. рублей. А похищенную машину продавали за 350−450 тыс. рулей. Спрос на них был, причем из разных регионов России. Например, автомобили Mitsubishi Lancer изымали у покупателей из Омска, Кемерова и Новосибирска. Из 9 машин полицейским удалось найти и вернуть законным владельцам семь.

Mitsubishi Lancer. altapress.ru

При наличии у следствия большого количества вещественных доказательств жители Новосибирской области вынуждены были пойти на сделку со следствием и рассказали о преступлениях. Они угоняли именно Mitsubishi Lancer, потому что такой автомобиль стал их первой успешной добычей. К тому же эти машины получалось легко продать. В настоящее время многоэпизодное уголовное дело рассматривает суд Индустриального района Барнаула.

Какие машины чаще всего угоняют в Сибири

Устинов рассказал и о самых угоняемых машинах. По России за 2018 год больше всего похитили автомобилей Hyundai Solaris (около 1,5 тыс.). В Сибирском федеральном округе из бюджетных машин также чаще всего угоняют эту модель и автомобиль KIA Rio.

Львиную долю похищенного транспорта занимают отечественные автомобили. Чаще угоняют недорогие машины, этим занимаются не преступные группы. Например, сельчанин крадет автомобиль ВАЗ-2107 и сдает его в пункт приема металла за несколько тысяч рублей.

Угон автомобиля. Дмитрий Кудрявцев

А из дорогостоящих машин, стоимостью больше 1 млн рублей, угонщики выбирают Toyota Prado 200 и Lexus, например NX и RX.

Однако в Алтайском крае есть спад таких преступлений. «С начала 2019 года не зарегистрировано ни одной кражи дорогостоящего автомобиля», — заявил полицейский.

Он также отметил, что в целом в Алтайском крае снизилось число угонов. Устинов связывает это с планомерной работой по задержанию преступников. Сейчас многие автомобильные воры находятся в местах лишения свободы. При этом Устинов признается, что зачастую их нельзя перевоспитать.

Если он — автомобильный вор, то выходит из тюрьмы и продолжает дальше совершать преступления. Он уже знает наши методы работы, потому что был ознакомлен с ними в рамках уголовного дела. Соответственно, приходится маневрировать, применять другие хитрости в оперативно-розыскной деятельности, чтобы его задержать.

Полицейский добавил, что иногда люди, задержанные в Алтайском крае, боятся повторно совершать преступления в этом же регионе. Полицейские знают почерк этих преступников и задержать их не составляет большого труда. Ведь по обстоятельствам преступления можно оперативно выйти на след подозреваемых.

Евгений Устинов. altapress.ru

Устинов также отметил, что в регионе вырос процент успешно расследованных преступлений о кражах автомобилей. Данный показатель с 62,5% за 8 месяцев прошлого года возрос до 75% за этот же период текущего года.

Как действуют профессиональные угонщики

Ранее для Алтайского края проблемой была кража дорогостоящих автомобилей. Угонщики работали в группах, которые отличались высоким профессионализмом. По словам Устинова, у них даже была разведка и контрразведка. Он отметил, что если машину угоняли в Алтайском крае, то уже в течение суток сбывали покупателям в Казахстан. А на следующий день автоворы были в другом месте, например в Кемерове, и угоняли транспорт там.

Автомобиль , Toyota. СС0

Профессиональные воры долго выслеживают свою жертву. Они выясняют распорядок дня владельца машины, знают, во сколько он возвращается домой, когда забирает детей из школы. Многие угонщики имеют несколько высших образований и являются грамотными техническими специалистами.

В момент совершения преступления на автоворах часто надеты балаклавы и медицинские маски. Для переговоров они используют гарнитуры.

Когда воры забирают авто, то, как правило, поддерживают связь по радиостанциям. А впереди едет автомобиль сопровождения, чтобы оценить обстановку. При задержании таких угонщиков к их защите сразу подключаются адвокаты.

Несколько лет этим криминальным бизнесом занимались каменцы, проживавшие в Новосибирске. В частности, они угоняли автомобили Toyota Land Cruiser 200. После похищения машины они быстро уезжали с места кражи, и выйти на их след было непросто. Однако в 2018 году подозреваемых задержали.

По словам Устинова, во время следствия угонщики не давали никаких показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции и утверждали, что не виноваты. Но их приговорили к 9 годам лишения свободы.

В алтайской колонии. УФСИН России по Алтайскому краю

Устинов рассказал, что с течением времени часть преступных групп задержали, поэтому сейчас в регионе обстановка по угону дорогостоящих автомобилей полностью под контролем у правоохранителей. Однако не исключено, что преступные группы могут приехать из Санкт- Петербурга или Москвы. Такие случаи уже зафиксированы на территории соседней Новосибирской области.

Миграция автоворов по стране связана с тем, что из-за повышения мер безопасности в центральной части России им стало сложнее там «работать». Поэтому многие и поехали в регионы.

Как не стать жертвой угонщиков

Устинов посоветовал автомобилистам не экономить на сигнализации и различных GSM-устройствах, которые позволяют отслеживать машину. А при покупке авто нужно проверять все документы, желательно брать с собой специалистов, осматривать сварные швы, обращать внимание на номер двигателя.